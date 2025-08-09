Bozkırın ortasında adeta bir vaha! Sıcaktan bunalanlar buraya akın ediyor

Sivas'ın karasal ikliminde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar zaman zaman termometreleri 42 dereceye kadar çıkardı. Eyyam-ı bahur sıcaklarında serinlemek isteyenler, çareyi Dipsizgöl şelalesinde buldu.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilen Dipsizgöl şelalesi, adeta bozkırın ortasındaki bir vahayı andırıyor. Sivas’ta Karadeniz havası estiren şelale, hem serinlemek hem de şelalenin eşsiz güzelliğini yerinde görmek isteyenlerin akınına uğruyor.

"GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER"

Şelalenin görülmeye değer bir yer olduğunu belirten ziyaretçiler, "İlk kez geldik. Gerçekten çok güzel ve görülmeye değer bir yer. Her yan sıcaktan kavrulurken burada son derece serin bir hava hakim" dediler.

Dipsizgöl ve şelalesi, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve doğal alanlara ait koordinat ile parsel bilgilerini içeren ilanlar doğrultusunda, "nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmiştir. Bu tescilin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilmiştir.

Sivas’ın Doğanşan ilçesi sınırları içerisinde yer alan şelale Sivas-Doğanşar karayolunun 60. kilometresinde yer alıyor.