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Bulduğu 80 bin TL'lik telefonu karakola teslim etti, başına gelenler sonrası büyük şok yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da hurda toplayarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki kadın, bulduğu 80 bin TL'lik cep telefonu karakola teslim etti. Ancak yaşlı kadın başına gelenlerle büyük şok yaşadı. Telefon sahibi tarafından hırsızlıkla suçlanan kadın, "Ben çalsam neden teslim edeyim. Ben kimsenin malına tenezzül etmem" diyerek duruma tepki gösterdi. 

Samandağ ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Nurşen Öz, Çevlik bölgesinde 80 bin TL değerinde cep telefonu buldu. Çevresindeki vatandaşlardan telefonun kendisi tarafından bulunduğunu sosyal medyada paylaştıran kadın, telefonu jandarma karakoluna teslim etti. Yaptığıyla takdir toplayan kadının bulduğu telefon sahibine teslim edildi.

Bulduğu 80 bin TL'lik telefonu karakola teslim etti, başına gelenler sonrası büyük şok yaşadı - 1. Resim

HIRSIZLIK DAMGASI YEDİ 

Ancak telefonun sahibi kadının telefonu çaldığını öne sürdü. Telefonu çaldığının söylenmesine tepki gösteren Öz, kimsenin malına tenezzül etmediğini dile getirerek, alnının teriyle hurda toplayıp sattığını söyledi.

Bulduğu 80 bin TL'lik telefonu karakola teslim etti, başına gelenler sonrası büyük şok yaşadı - 2. Resimdu

"BEN ÇALSAM NEDEN HABER VEREYİM" 

Telefonu hurda toplarken bulduğunu dile getiren Nurşen Öz, "Hurda toplarken caddede telefon buldum ve telefonu bulduktan sonra sosyal medyada paylaşmaları için çevreme söyledim. Sonra karakola haber verdim, sahibi bulunsun diye. Karakol da 'tamam ekip gönderiyorum' dedi. Telefonu jandarmalara verdim, telefonun sahibi bulundu. Sonra sahibi jandarmaya 'bu telefonu kadın arabadan çaldı' demiş. Ben çalsam neden haber vereyim, ben hurda topluyorum. Sabahları şimdiye kadar böyle şeyler başıma gelmedi, ilk defa başıma geliyor. Ben 70 yaşında bir kadınım, engelli oğlum var. Bundan geçimimi sağlıyorum depremde Antakya’daki evim yıkıldı şu an kirada kalıyorum. Ben kimsenin malına tenezzül etmem, şimdiye kadar da etmedim şimdi de etmem, alnımın teri ile hurdaları toplayıp satıyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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