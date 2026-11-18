Kars'ta bir köy kahvesinde diş ağrısına dayanamayan vatandaşın penseyle dişi çekildi. Anestezi olmayan yapılan diş çekimi, cep telefonuyla da kayda alındı.

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Kars merkeze bağlı Eşmeyazı köyünde yaşanan olay, yıllar öncesini hatırlattı. Bir vatandaşın diş ağrısı, kahvehanede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

PENSEYLE MÜDAHALE ETTİLER

Diş ağrısına daha fazla dayanamayan vatandaşın yardımına arkadaşları koştu. Ancak arkadaşlarının bulduğu çözüm, alışılmış diş tedavilerinden oldukça farklıydı. Diş hekimine gitmek yerine köy kahvesinde bulunan penseyi alan arkadaşları, ağrıyan dişe müdahale etmeye karar verdi.

Bunu da gördük! Köy kahvesinde penseyle diş çekip bir de eğlendiler

NE HİJYEN VAR NE EKİPMAN!

Herhangi bir uyuşturma işlemi yapılmadan gerçekleştirilen diş çekimi, çevrede bulunanların da ilgisini çekti. Bir kişinin penseyle dişi çekmeye çalıştığı sırada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diş hekimi koltuğu, steril ekipmanlar ve tıbbi müdahale yerine kahvehane ortamında penseyle gerçekleştirilen işlem, ortaya sıra dışı görüntüler çıkardı. Kahvehanedeki vatandaşların da tanıklık ettiği olay, izleyenlere ilginç anlar yaşattı.

Bunu da gördük! Köy kahvesinde penseyle diş çekip bir de eğlendiler

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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