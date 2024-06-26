Türkiye'nin dört bir yanı alevlere teslim! Yangın antik kente sıçradı, ekipler müdahale ediyor

Sıcaklıklar arttı, aynı zamanda birçok kentte etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte orman yangınları arttı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde alevler antik kente sıçrarken, Elazığ'da bir saatte üç yangın çıktı. Manisa, Mardin ve Diyarbakır da alevlere teslim olan illerden... İşte yangınlara dair son bilgiler...

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte yurdun dört bir yanından gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü yakınlarındaki makilik bir alanda alevler yükseldi.

ALEVLER ANTİK KENTE SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bölgedeki Assos Antik Kenti'ne sıçradı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar havadan müdahale ederken, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

MANİSA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler olay yerine yaklaşık 10 dakika içerisinde ulaştı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından alevlere hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının yerleşim yerine sıçramaması için çalışmalar devam ediyor.

MARDİN'DE 3 AYRI NOKTADA ANIZ YANGINI

Mardin’in Midyat ilçesinde Çavuşlu, Şenköy ve Acırlı Mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

DİYARBAKIR ALEVLERE TESLİM

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Karasungur Mahallesi'ne bağlı Bedro Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Helikopterin de havadan destek verdiği yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmasına vatandaşlar da destek veriyor.

Yangın bölgesine gelen Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, "Bu sene zor geçiyor. Nem oranının azalması, tarlalardaki otların yüksekliği yangınlarla uğraşmamızı beraberinde getiriyor. İnşallah herhangi bir can kaybı olmadan yangını kontrol etmeye çalışıyoruz. Yangın çıkan bölgede vatandaşlarımız arıcılık yapıyor" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ'DE YANGIN KONTROL ALTINDA Denizli'nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra 1 helikopter, 10 arazöz, 3 iş makinası, 2 dozer ile 4 itfaiye aracı destek verdi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

ELAZIĞ'DA BİR SAATTE ÜÇÜNCÜ YANGIN

Elazığ'ın üç farklı bölgesinde aynı saatler içerisinde yangın çıktı. İlk iki yangın ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Baskil ilçesine bağlı Aladikme köyünde ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl Özel idaresi ekipleri, Elazığ İtfaiyesi ekipleri, Kovancılar Belediyesi ekipleri, jandarma ekipleri ile Malatya'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca daha çok toplumsal olaylara müdahale eden TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Arazinin engebeli olması ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ekipler, yangına müdahalede güçlük çektiği öğrenildi.

KIRKLARELİ'NDE 15 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kırklareli Karahamza köyünde buğday hasadı yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında 10 dekar orman ile 5 dekar hasat edilmiş buğday tarlası zarar gördü.