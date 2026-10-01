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Yaşam

Çantadan 400 bin liralık altın çıktı, sahibine eksiksiz teslim edildi

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Çantadan 400 bin liralık altın çıktı, sahibine eksiksiz teslim edildi
Başlık ResmiÇantadan 400 bin liralık altın çıktı, sahibine eksiksiz teslim edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik personeli, parkta bulduğu ve içerisinde yaklaşık 400 bin lira değerinde altın ile banka kartlarının bulunduğu çantayı polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan temizlik personeli Mehmet Çelik, Gebze Millet Bahçesi'nde akşam saatlerinde mıntıka temizliği yaptığı esnada ağacın altında sahipsiz bir çanta fark etti.

Çantayı kontrol eden Çelik, içerisinde 6 altın bilezik ve çeşitli banka kartları olduğunu görünce durumu vakit kaybetmeden vardiya amirine ve polis ekiplerine bildirdi.

400 BİN LİRALIK ALTINLAR EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine parka gelen polis ekipleri, çantadaki kimlik bilgilerinden yola çıkarak eşyaların B.Ç.'ye ait olduğunu tespit etti. Ekiplerin kısa sürede ulaştığı B.Ç., olay yerine gelerek içinde yaklaşık 400 bin lira değerinde altın bulunan çantasını tutanak karşılığında eksiksiz şekilde teslim aldı.

Değerli eşyaların sahibine ulaştırılmasında gösterdiği duyarlılıkla örnek olan Mehmet Çelik, yaptığı davranışın vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti. Çanta sahibi ise örnek davranışından dolayı Büyükşehir personeli Mehmet Çelik’e teşekkür etti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gebze
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