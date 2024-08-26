Cezaevinden firar etti, sonra gidip teslim oldu

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Ağustos 2024 10:28 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 10:29 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da cezaevinden firar eden bir şüpheli, jandarmaya giderek teslim oldu. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs cezaevine gönderildi.