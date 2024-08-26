Cezaevinden firar etti, sonra gidip teslim oldu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Aydın'da cezaevinden firar eden bir şüpheli, jandarmaya giderek teslim oldu. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs cezaevine gönderildi.
Aydın Söke'deki Söke Açık Cezaevi’nde bir suçtan dolayı hükümlü olarak bulunan ve firar eden E.B. isimli şahıs, Söke Jandarma Cezaevi Bölük Komutanlığı’na giderek teslim oldu.
Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı