Çiftçinin kabusu olmuştu... Alarm verildi: Kokarca böceğine karşı 1 milyon samuray arısı sahaya iniyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ordu'da samuray arıların doğaya salındığı programda konuştu. Gümen, "Türkiye'de 1 milyondan fazla samuray arısı salımı yapacağız. Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede bizim için önemli bir adım." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde 1 milyondan fazla samuray arısının salınımı yapacaklarını belirterek, Ordu'da ise bu yıl 245 bin adet samuray arısının doğaya salınacağını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ordu Valiliği toplantı salonunda düzenlenen sektör buluşmaları toplantısının ardından, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında düzenlenen samuray arısı salımı programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen

"TÜRKİYE GENELİNDE 1 MİLYON SAMURAY ARISI SALINACAK"

Bakan Yardımcısı Gümen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan ‘Kahverengi Kokarca Eylem Planı' kapsamında samuray arısı salımı ile ilgili olarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Gümen, "Bugün, Ordu'da kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede kullanmış olduğumuz samuray arısının salınımı için bir araya geldik. Aslında geçen yıl samuray arısı salınımını tüm Türkiye'de 207 bin adet yapmıştık. Bu sene sadece Ordu'da 245 bin salınım yapacağız. Toplamda Türkiye'de 1 milyondan fazla samuray arısı salınımı yapacağız. Biyolojik mücadele bizim için büyük bir adım. Biyoteknik mücadelede de tuzaklarımız var, bunlardan da sadece 15 bin adet il müdürlüğümüz tarafından dağıtıldı. Bir şekilde mekanik mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele, kimyasal mücadele ile kahverengi kokarcayla mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

"ÜRETİMLERİ KENDİ ENSTİTÜLERİMİZDE YAPILIYOR"

Gümen, samuray arılarının bakanlığa ait enstitülerde yapıldığını ifade ederek, "Eylem planımızı açıklamıştık buna uygun olarak Sayın Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. Desteklerini bizden esirgemiyorlar. Bölgede iki tane enstitümüz de bu biyolojik mücadelede kullandığımız samuray arılarını doğaya serbest bırakacağız. Bunların üretimini kendi enstitülerimizde yapıyoruz. Bu mücadelenin oldukça etkili olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile birlikte kokarca ile mücadele kapsamında yaklaşık 3 bin samuray arısı doğaya bırakılarak salımı gerçekleştirildi.