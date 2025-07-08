Çok zorlu 24 saat geliyor! Afrika vites artıracak... Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkacak. Özellikle yarın haftanın en sıcak günü olacak. 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İç kesimler başta olmak üzere yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir uyarısı yapıldı.