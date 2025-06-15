Cumhuriyet Savcısı Akdağ ile Viyana Eyalet Milletvekili Bozatemur dünyaevine girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Haziran 2025 12:41 - Güncelleme: 15 Haziran 2025 12:45 - Güncelleme:

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, Gölbaşı’nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Yargı ve güvenlik bürokrasisinden birçok ismin katıldığı düğünde, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, bu evliliğin her iki ülke açısından da anlamlı olduğunu vurguladı. Çift, mutlu günlerinde yanlarında olan davetlilere teşekkür etti.

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, hayatlarını birleştirdi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen törene, yargı ve güvenlik bürokrasisinden çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, törendeki konuşmasında, önemli görevlerde bulunan iki ismin evliliğinin hem Türkiye hem de Avusturya'daki Türk toplumu açısından anlamlı olduğunu belirtti. Erdal Akdağ ve Aslıhan Bozatemur çifti de bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Çift, hayatlarının bu en anlamlı gününü dostları ve sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir