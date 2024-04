Dayatmacı tavra teslim olmayacağız, hukuksuzluğa karşı dimdik ayaktayız

Uşak’ta gençlerin eğitimi için ÖNDER’e tahsis edilen binaya belediye tarafından izinsiz girilerek kapı kilitlerinin değiştirilmesi düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi. Belediyenin bu hukuksuz davranıştan bir an önce geri adım atması istendi.

Uşak Belediyesi’nin gençlerin eğitimi amacıyla ÖNDER’e tahsis edilen binaya izinsiz girerek kapı kilitlerini değiştirmesi; gençler, veliler, öğretmenler, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında protesto edildi.

ÖNDER Gençlik Merkezi ve Uşak İmam Hatipliler Derneği binası önündeki basın açıklamasını gençler adına Uşak Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Furkan Demirhan gerçekleştirdi. Geniş katılımla düzenlenen basın açıklamasında “Geleceğime Dokunma”, “Başkan amca ne kalp kır ne de kapı”, “Herkes için eşit belediyecilik”, “Eğitim hakkına saygı”, “Başkan amca biz de Uşaklıyız”, “Hukuka uy, geleceği koru”, “Eğitim hakkı engellenemez” yazılı pankartlar taşındı.

BENİM VE ARKADAŞLARIMIN HAKKI GASP EDİLDİ

Gençler adına açıklamayı yapan Furkan Demirhan, belediyenin gençlerin arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği, sosyal faaliyetlerde bulunduğu ve eğitim aldığı yuvasına karşı bir hukuksuzluğa imza attığını belirterek, “Belediye yetkilileri, ÖNDER binasına izinsiz girmiş ve ardından kapı kilitlerini değiştirmiştir. Hatta, tarihi binadaki kapılara matkaplarla müdahale edilerek tarihi dokuya zarar verilmiştir. Bu akıllara ziyan olay, 14 Nisan 2024 Pazar günü, kimsenin dernekte olmadığı bir saatte gerçekleşmiş; yetkililer özel alana, mahremiyete ve haneye tecavüz suçunu işlemiştir. Burada eğitim gören, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan ben ve arkadaşlarımın hakkını gasp etmiştir” dedi. Demirhan, binanın Uşaklı gençlerin, imam hatip camiasının ve tüm halkın eğitim ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmesi amacıyla 2021 yılında karşılıklı imzalanan protokol ile 10 yıllık kullanıma tahsis edildiğini belirtti.

HUKUKSUZ TAVIRDAN GERİ ADIM ATILMALI

Sivil toplum kuruluşlarının kamu yararına hizmet veren kurum ve kuruluşlar olduğunu ve yapılan çalışmaların 7’den 77’ye herkese fayda sağladığını kaydeden Demirhan, “Bu binaya girdiğinizde bir gün ilkokul öğrencisini, ortaokul-lise öğrencisini, bir gün öğretmenimizi, bir gün velimizi, Uşak’taki her renkten ve her yaştan insanı görebilirsiniz. Bu bizim samimiyetimiz, bu bizim gücümüzdür. Herkese hizmet vaadiyle geçmişiyle ‘helalleşen’ siyasilerin de bu vaade uygun hareket etmesini bekliyoruz” dedi. Bu şekilde dayatmacı, kendi düşüncesi ve yaşam tarzından başka bir şeyi kabul etmeyen zihniyeti ise reddettiklerini belirten Demirhan, “Arkadaşlarımız ile sosyalleştiğimiz ve eğitim aldığımız bu mekân bizler için çok önemli. ÖNDER ailesi, imam hatip camiası ve biz gençlere karşı yapılan bu hukuksuz tavırdan bir an önce geri adım atılmasını bekliyoruz” çağrısında bulundu.

GENÇLERİMİZİN YANINDA YER ALIYORUZ

Gençlerin ardından açıklamalarda bulunan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise Uşaklı gençler, aileler, veliler ve eğitim camiasın diğer bileşenleriyle birlikte bugün bir hukuksuzluğa dur demek için bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi: Burası belediyemizin Uşaklı gençlere tesis ettiği, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerin yapıldığı, okul derslerine katkıların sağlandığı bir mekan olarak yıllardır hizmet veriyordu. Fakat tüm halka hizmet vaadiyle gelen belediyenin ilk yaptığı icraatın bu halkın gençlerine hizmet eden bir kurumun kapısına kilit vurma çabası maalesef bizleri çok üzdü. Bu hukuksuzluğa bu usulsüzlüğe karşı Uşaklı gençlerimizin yanında yer almak için bugün buradayız.

MÜCADELEYİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

Biz gençlerimizin haklı mücadelesine her türlü desteği sağlayacağız. Bizim bu bağlamda hem hukuki mücadelemizi hem de Uşaklı genç kardeşlerimize hizmetlerimizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bildirmek istiyoruz. Biz Türkiye’nin eski Türkiye olmasını istemiyoruz açıkçası. Herkesin özgür bir şekilde kendi tercih ettiği yaşam biçimi çerçevesinde yaşamasına devam etmesini istiyoruz. Bu sebeple birilerinin gelip belli dayatmalarla bu ülkenin gençlerini ötekileştirmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Burası Uşaklı gençlerin eğitim yuvasıdır ve bu şekilde kalmaya devam edecektir. Belediyemizin bu hukuksuzluktan, bu usulsüzlükten çok hızlı bir şekilde geri adım atmasını istiyoruz. Bütün Uşaklı gençlerimizi, velilerimizi, eğitimcilerimizi de buradaki çalışmalara destek vermeye davet ediyoruz.