AB Komisyonu, TikTok Lite'ı yasaklamayı planlıyor!

Avrupa Birliği Pazartesi günü ByteDance'in TikTok'una karşı dava açtı ve kullanıcıların içeriği beğenmek veya arkadaşlarını uygulamaya davet etmek için puan kazanabilecekleri yeni başlatılan TikTok Lite ödül programını askıya almakla tehdit etti.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, TikTok'un, TikTok Lite için bir risk değerlendirme raporu sunması ya da para cezasıyla karşı karşıya kalması için 24 saati olduğunu söyledi. Sosyal medya uygulamasına, talep edilen diğer bilgileri sağlaması için 3 Mayıs'a kadar süre verildi.

Komisyon'un amacı, Çinli Bytence şirketinin TikTok Lite uygulamasıyla çocukların ruh sağlığını tehlikeye atıp atmadığını ve kanunları ihlal edip etmediğini araştırmak. CNBC'nin haberine göre komisyon, TikTok Lite'ın görev ve ödül programı için "içerdiği risklerin özellikle de platformun bağımlılık yapıcı etkisinin önceden özenli bir şekilde değerlendirilmeden" başlatıldığından endişe duyulduğu açıklandı.

TikTok sözcüsü yaptığı açıklamada firmanın karar karşısında "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi. "TikTok Lite, ödül merkezi 18 yaşından küçükler için mevcut değildir ve video izleme görevlerinde günlük bir sınır vardır. Komisyon ile görüşmelere devam edeceğiz" diye ekledi.

Bu yeni soruşturma, AB'nin sosyal medya şirketine karşı başlattığı ikinci resmi dava oldu. Şubat ayında AB, TikTok'un çocukların korunması, reklam şeffaflığı ve bağımlılık oluşturan tasarım ve zararlı içerik risk yönetimi ile ilgili kuralları ihlal edip etmediğini araştırdığını duyurmuştu.