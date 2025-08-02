Mehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Mehmet Türkmen'in hayatı ve kariyeri

Trabzonspor - Eyüpspor maçı hakemi Mehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında nasıl merak ediliyor. Deneyimli hakem Mehmet Türkmen'in istatistikleri de şimdiden araştırılmaya başlanmış durumda.

MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?

Mehmet Türkmen yönettiği Süper Lig ve 1. Lig maçlarıyla dikkat çekiyor. 2013 yılında hakemlik kariyerine adım atan Türkmen, alt liglerde gösterdiği performansla hızla yükseldi.

Hakemlik serüvenine 2013'te başlayan Türkmen 1. Lig’de yönettiği maçlarla adını duyurdu ve 2022 yılında Süper Lig seviyesine yükseldi.

İlk Süper Lig maçını 17 Şubat 2024 tarihinde yöneten Türkmen, buradaki başarılı yönetimi sayesinde üst düzey maçlarda düdük çalmaya devam etti.

MEHMET TÜRKMEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1992 yılında Konya’da doğan Mehmet Türkmen 32 yaşında. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam eden Türkmen, hukuk alanında da kariyer yaparken hakemlik mesleğini profesyonel düzeyde sürdürmeyi başardı.

Futbola ilgisi küçük yaşlarda başlayan Mehmet Türkmen, oyuncu olarak değil hakemlik kariyerinde ilerlemeye karar verdi.

MEHMET TÜRKMEN İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Kariyerinde 95 resmi maça çıkan Mehmet Türkmen farklı liglerde ve organizasyonlarda düdük çaldı.

Mehmet Türkmen Süper Lig'de 17 maç, 1.⁠ ⁠Lig'de 23 maç, 2.⁠ ⁠Lig'de 17 maç, 3.⁠ ⁠Lig'de 27 maç, Bölgesel Amatör Lig'de 4 maç ve Türkiye Kupası'nda 6 maç yönetti.

Hakemlik kariyeri boyunca maç başına ortalama 3.7 sarı kart ve 0.2 kırmızı kart gösteren Mehmet Türkmen genellikle oyunun akışına müdahale etmeden yönetim sergiliyor.

Trabzonspor’un 3 maçında görev alan Mehmet Türkmen bu maçlarda Trabzonspor’un 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldığı karşılaşmalara hakemlik yaptı.

En son 11 Ocak 2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Bodrum FK maçında düdük çalan Türkmen, Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı mücadeleyi başarılı şekilde yönetti.