İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi, son yolculuğuna uğurlanıyor

Dün vefat eden İsmailağa Camii Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

İsmailağa Camii Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi vefat etti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!"

FATİH CAMİİ'NE AKIN ETTİLER

İsmailağa Cemaati Şeyhi ve Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi'nin 2022'de vefatı sonrasında vekili Hasan Kılıç Hoca Efendi cemaatin başına gelmişti. Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin cenaze namazı bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak. Kılıç, cenaze namazının ardından Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan binlerce kişi de cenaze namazına katılmak için Fatih'e akın ediyor...

HASAN KILIÇ KİMDİR?

1930'da Trabzon Çaykara'da doğan Kılıç, öğrenciliğini doğduğu köyde sürdürdü. Hasan Kılıç, 23 Haziran 2022'de Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri oldu. Kılıç, manevi derslerini "Nuri Efendi" isimli bir din hocasından aldı. Ustaosmanoğlu, vasiyetinde "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.