Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Kılıç Hoca Efendi için başsağlığı mesajı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsmailağa Camii Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi dün akşam vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da üzüntülerini bildirip seçim öncesi yaptıkları görüşmeyi işaret ederek, "Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştık." dedi.
İsmailağa Camii Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin dün vefat ettiği açıklandı. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!"
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Cenazenin bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sakızağacı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
"HAYIR DUASINI ALMIŞTIK"
Öte yandan dün gerçekleştirdiği Irak ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hasan Kılıç için başsağlığı diledi.
Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim, son devrin manevi liderlerinden Hasan Kılıç Hocaefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştık. Rabbim, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, talebelerine ve tüm İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi