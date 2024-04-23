Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Kılıç Hoca Efendi için başsağlığı mesajı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Nisan 2024 12:54 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 12:59 - Güncelleme:

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İsmailağa Camii Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi dün akşam vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da üzüntülerini bildirip seçim öncesi yaptıkları görüşmeyi işaret ederek, "Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştık." dedi.