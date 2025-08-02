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Yaşlı çiftten alkışlanacak hareket! Evlerini bakın nereye bağışladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Afyonkarahisar, Bolvadin, Bağış, Ev, Arazi, Asker, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da ve 5 çocukları da doğumdan kısa süre sonra ölen Muammer-Satı Güneş çifti 1 dönüm arazi ile içinde bulunan tek katlı evlerini Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde yaşayan Muammer Güneş (82) ve Satı Güneş (76) çiftçi yaklaşık 50 yıl önce kendi yaptırdıkları evi ve evin bulunduğu araziyi jandarmaya bağışlama kararı aldı. Güneş çiftçinin bugüne kadar 5 çocukları olduğu ancak çocuklarının doğumdan birkaç ay sonra hayatlarını kaybettikleri kaydedildi. Mirasları olan evi bırakacakları kimse olmayan Güneş çiftçi geçtiğimiz günlerde tek varlıkları olan tek katlı ev ile 1 dönümlük araziyi Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı. Yaşamları boyunca 1 kez hacca, 5 kez de umreye giden Güneş çiftine Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Atilla Önal tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı'nda teşekkür belgesi ve şilt takdim edildi.

Yaşlı çiftten alkışlanacak hareket! Evlerini bakın nereye bağışladılar - 1. Resim

"EVİMİZİ RIZAMIZLA VERDİK"

Evlerini 1978 yılında yaptıklarını dile getiren Muammer Güneş, "Evimi bahçesiyle birlikte bağışlıyorum Jandarma Vakfı'na, askeriyeye. Evimi de askeriyeye bağışladım, helali hoş olsun. Kendimiz düşünerek, kalbimizden gelerek, gönlümüzce verdik" dedi.

Yaşlı çiftten alkışlanacak hareket! Evlerini bakın nereye bağışladılar - 2. Resim

Satı Güneş ise yaptıkları bağış sonrası çok duygulandığını ve mutluluktan ağladığını kaydederek, "Kendimiz düşündük, evimizi rızamızla verdik. Kendi çabamızla çalıştık, bir yastığa baş koyduk, düşündük taşındık devlete, askeriyeye helali hoş olsun, vatana helali hoş olsun. Kimsenin bir küreği yok, toprağı yok, çimentosu yok. İster şehit ailesi girsin, ister askeriye girsin. Askeriyeye nasip oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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