Denizin altında namaz tartışmalara yol açtı... Kimi savruldu, kimi kulaç attı

Sakarya Serdivan Sualtı Grubu dalgıçları Muğla'nın Fethiye ilçesi Sarıyarlar Koyu'nda tartışmalı namaz videosuyla gündeme geldi.

Grup üyeleri, dalış turu sırasında öğle namazını denizin metrelerce altında topluca kılmaya karar verdi.

Önce kayalıklarda ezan okuduklarını söyleyen ekip lideri Bünyamin Erdoğmuş, ardından hep birlikte suyun altına inerek saf tuttuklarını söyledi. Zorlu şartlara rağmen namazlarını kılan dalgıçlar, o anları su altı kamerasıyla kayıt altına aldı.

TARTIŞMALI NAMAZ

İbadetin her şartta yapılabileceğini göstermek için böyle davrandıklarını söyleyen grup üyeleri, "Namazı kaçırmanın hiçbir bahanesi yok. Su altında da, su üstünde de eda etmeliyiz. Bizim için mekanın önemi yok" sözleriyle mesaj verdi.

Öte yandan görüntülere tepkiler de geldi. Denizin altında namaz esnasında grup üyelerinin namazın şartlarına uyamadıkları dikkat çekti.

Namazın şartlarından "setri avret" konusunda bazı grup üyelerinin dalgıç kıyafetinin namaza olmayışı, namazı bozan hareketlerden sayılan "ameli kesir" hareketlerinin yapılması eleştirileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medyada kimileri "madem kayalıklar var, oradan neden kılmadınız" diye sorarken, kimileri de namazın şartlarına uyulmamasından dolayı eleştirdi.

"OLUMSUZ DÖNÜŞLER GENELDE 'RİYA YAPIYORSUNUZ' ŞEKLİNDE OLDU"

2010 yılında kurulan ve 200'e yakın üyesi bulunan Serdivan Sualtı Grubu'nun yıllık yurt içi ve yurt dışı dalış turları düzenlediğini belirten Bünyamin Erdoğmuş iyi niyetli olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Düzenlediğimiz Fethiye dalış turu için güzel bir program yaptık. Orada Fatih diye bir arkadaşımız kayaların üzerine çıkıp ezan okuyunca Serkan Çelen hocamız, ‘Güzel ezan okudu çocuk, biz de su altında bir namaz kılsak olur mu' dedi. Zaten öğlen namazının da vakti girmişti. Orada eda edelim dedik. Ekip hazırlandı, hep birlikte suya indik.

Biz sürecin kolay ilerleyeceğini düşündük. Fakat çok zorlandık su altında namaz kılmakta. Tepkiler çok olumluydu. Olumsuz dönüşler de oldu. Olumsuz dönüşler genelde 'riya yapıyorsunuz' şeklinde oldu. Onları da çok ciddiye almadık, çünkü girişteki amacımız belliydi.

Su altında bir farkındalık yapalım ve namaz gibi önemli bir ibadeti su altında gerçekleştirelim istedik. İnsanların aklında, ‘Su altında bile namaz kılındığına göre bunu terk etmememiz gerektiğini' bırakmak istedik. Arkadaşımızın ezan okuması ile birlikte spontane bir şekilde gelişti.

Bizim ekibimiz su üstünde devamlı namazını kılan ekip ve su altında da gerçekleştiririz inancıyla indik. Güzel de olduğunu düşünüyorum"

"NAMAZI KAÇIRMANIN HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ"

Su altında namaz kılmanın fiziksel olarak zorlayıcı olduğunu dile getiren grup üyelerinden Makine Mühendisi Fatih Erdoğmuş ise şöyle değerlendirdi:

"Yaklaşık 14 yıldır dalış sporunu ihya ediyoruz. Mahallemizden, çevremizden, akrabalarımızdan yoğun ilgi görüyoruz. Bu ilgi arttıkça farklı faaliyetler içine giriyoruz. Fırsat buldukça yurt içi ve yurt dışında aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz ortamda öğle namazı vakti girmişti. Bir arkadaşımız kayalara çıkıp ezan okumuştu. Farkındalık olsun diye tekne hocamızın da teşvikiyle öğle namazını su altında eda edelim dedik. Arkadaşlarımız da olur dedi. Su altına girdik, biraz zorlayıcı olmasına rağmen eda ettik namazımızı. Allah kabul etsin. Namazı kaçırmanın hiçbir bahanesi olamaz. Su altında, su üstünde bunu her türlü eda etmemiz gerekiyor. Buradan da şu farkındalığı çıkarmak istedik; su altında, su üstünde nerede olursak olalım biz bu namazı kılmalıyız. Bizim için yerin, mekanın önemi yok. Tabii su altında farklı oldu, yer çekimi, suyun kaldırma, sürtünme kuvveti sebebi ile hareketlerimiz biraz daha yavaşladı. Bizi biraz zorladı ama çok keyifle kıldık. Rabbim kabul eylesin. Tekrar yapacağımızı düşünüyoruz. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum. Limitler ve kurallar dahilinde dünyanın en güvenli sporudur. Dünyanın 3'te 1'ini her zaman görebiliyoruz ama kalan 3'te 2'sini herkesi görmeye davet ediyorum"

AMELİ KESİR NE DEMEK

Fıkıh kitaplarında namazı bozan şeyler arasında sayılan ameli kesir, namaz esnasında haddinden çok hareket etmek demek. Bir rükünde, üç kere bir yerini kaşımak veya kapalı kapıyı açmak gibi hareketler ameli kesir sayılmaktadır.

İlmihal kitaplarında ameli kesir şöyle tarif ediliyor: