Diyarbakır'da 6 dilde İslam'ı anlatan rehber 14 kişinin Müslüman olduğuna şahitlik etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan ve tarihi Ulu Cami'ye gelen yerli ve yabancı turistler arasında İslam'a olan merak artıyor. 5 yıldır 6 dilde rehberlik hizmeti veren Yaser Aydın, bu süre zarfında 14 kişinin Müslüman olmasına şahitlik edişini anlatarak bölgenin manevi iklimi hakkında bilgiler veriyor.

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33 medeniyeti ev sahipliği yapan Diyarbakır, yılın 12 ayında yerli ve yabancı turistlerin uğrak kentlerinden biri halinde. Her yıl kentte gelen turist sayısı artarken uğrak yerlerin başında merkez Sur ilçesindeki Hasan Paşa Hanı, Ongözlü Köprü, Hazreti Süleyman Camii ve İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak bilen Ulu Cami geliyor.

Şehirde günde yaklaşık 80-90 tur grubu geliyor, Ulu Cami'ye uğruyor. Ulu Cami rehberi Yaser Aydın, 5 yıldır Arapça, İngilizce, Rusça, İspanyolca, Türkçe ve Kürtçe dillerinde İslam'ı anlatıp dini materyaller hediye ediyor.

DİYARBAKIR ULU CAMİ TURİSTLERİN GÖZDESİ

Yaser Aydın, Diyarbakır Ulu Cami'nin Anadolu'nun en eski camisi olduğunu, Anadolu'nun İslam ile tanıştıktan sonra inşası gerçekleştirilen ilk cami olması hasebiyle yerli ve yabancıların gözdesi durumunda olduğunu söyledi.

“Gün içerisinde 80-90 tur grubunun içeri girdiğini gözlemliyoruz” diyen Aydın, “Bugünde yaklaşık dört grup ağırladık. Bunlardan bir tanesi Çin'den gelen grubumuzdu. Azda olsa bilgilendirme yapabildik, İslami materyal hediye edebildik. Gün içerisinde Portekiz, Fransa, İspanya'dan gelen misafirlerimiz vardı. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzün bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim, Peygamber efendimizin ahlakıyla alakalı güzel broşürler, onun dışında Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim aleyhisselam ile alakalı birçok kaynak bizde mevcut ve gelen yerli yabancı turistlere bunları hediye etmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

Ulu Cami'nin tanıtımlarını nasıl yaptıklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

“Gelen misafirlerimize yaklaşıyoruz. Selam verdikten sonra onlara ücretsiz bir şekilde rehberlik hizmeti sunabileceğimizi aktarıyoruz. Kabul ettikten sonra hem camimizin tarihçesi, İslam dinini de içeren güzel bir sandviç metoduyla cami, güneş saati, güneş saatinden bahsettiğimizde namaz saatlerinden bahsediyoruz. Gelen kadın ziyaretçilerimize başörtüsünü hediye ettim. Bu başörtü hediyesinin de gönüllerinde güzel bir şey oluşturacağına inanıyorum”

"ŞU ANA KADAR YAKLAŞIK 14 KİŞİNİN İSLAM'A GEÇTİĞİNİ GÖRDÜM"

Başörtülerini hayırseverlerin vasıtasıyla burada bulundurduklarını söyleyen Aydın, “Bu anlamda yabancıların kalpleri İslam'a ısınsın diyorsanız sizde Ulu Cami'ye başörtüsü hediye edebilirsiniz. Yaklaşık 5 yıldır Diyarbakır Ulu Cami'de yabancılara yönelik 6 dilde tanıtımlar yapıyorum. Şu ana kadar yaklaşık 14 kişinin İslam'a geçtiğini gördüm. Elhamdülillah buna şahitlik ettik. Sur İlçe Müftülüğü olarak İhtida programları düzenledik. Salı günü bir Alman vatandaşı burada Müslüman oldu, gerçekten bizleri çok mutlu etmişti. Genelde Arapça, İngilizce, Rusça ve İspanyolca dillerinde elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Yerli misafirlerimize de yine Türkçe ve Kürtçe dilinde hizmet etme gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

İspanyol turist Elıane Guıu, Diyarbakır'ı nasıl buldukları sorusuna, “Harika bir şehir, çok sevdik” dedi. Guıu'nın, İslam'a ve Ulu Cami hakkındaki görüşleri ise “Çok güzeldi. İslam ile ilgili verdiğiniz bilgiler ve birçok şeyi bilmediğimizi burada gördük. İslam ile ilgili gerçekten öğrenmeye başlayacağız.”