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Ordu'ya gezmeye gelen Alman vatandaşı Priamo Müslüman oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ordu&#039;ya gezmeye gelen Alman vatandaşı Priamo Müslüman oldu
Ordu, Müslümanlık, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'ye turist olarak gelen Alman vatandaşı Angelo Priamo, gezmek için Ordu'yu tercih etti. İslam dininden etkilenen Priamo, Arman adını alarak Müslüman oldu.

Ordu'ya gezmek için gelen Alman vatandaşı Angelo Priamo, Müslüman oldu.

Almanya'da yaşayan Türk arkadaşlarıyla Altınordu ilçesine gelen Priamo, İslam dininden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

İl Müftülüğünce düzenlenen ihtida töreninde Müftü İsmail Çiçek, Priamo'ya İslamiyet hakkında bilgi verdi.

"Arman" adını alan Priamo, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Priamo'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim veren Müftü Çiçek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Rabb'im yeni hayatında rızasına uygun yaşam sürdürmeyi nasip etsin." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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