Ordu'ya gezmeye gelen Alman vatandaşı Priamo Müslüman oldu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Temmuz 2024 17:40 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 17:42 - Güncelleme:

Ordu, Müslümanlık, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye'ye turist olarak gelen Alman vatandaşı Angelo Priamo, gezmek için Ordu'yu tercih etti. İslam dininden etkilenen Priamo, Arman adını alarak Müslüman oldu.