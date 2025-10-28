Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Doğada kendiliğinden yetişiyor! 'Şifa deposu' tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 100 TL

Doğada kendiliğinden yetişiyor! 'Şifa deposu' tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 100 TL

Güncelleme:
Doğada kendiliğinden yetişiyor! &#039;Şifa deposu&#039; tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 100 TL
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da dağlardaki dikenli ağaçlarda yetişen alıç meyvesi, 'şifa deposu' olarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve binbir zorlukla toplanan alıç, pazar tezgahlarında kilosu 100 TL'den yerini almaya başladı.

Eylül ve Ekim aylarında yüksek rakımlı dağlarda yetişen alıç meyvesi, Efelerli esnafların tezgahlarında yerini aldı. Birçok yönden sağlığa olumlu etkileri olduğu ve doğal bir antioksidan olduğu bilinen alıç meyvesi, doğal ortamda yetişen şifa kaynağı olarak vatandaşların ilgisini çekiyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! 'Şifa deposu' tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 100 TL - 1. ResimEfeler ilçesinde bulunan Dağeymiri Mahallesi’ndeki ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişen, koyu sarı meyveleri olan çalıya benzer bir ağaçtan toplanan alıçlar, dağlarda kendiliğinden yetişiyor ve vatandaşlar tarafından toplanıp semt pazarlarında satılıyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! 'Şifa deposu' tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 100 TL - 2. ResimAynı zamanda ‘kışın habercisi’ olarak anılan alıç meyvesinin tezgahlarda zor bulunduğunu ifade eden pazarcı esnafı Muharrem Ay şöyle konuştu: 

Dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve kışın habercisi olarak bilinen bu meyve, soğuk havanın etkisini arttırmaya başladığı dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fındık büyüklüğünde, çekirdekli bir yapısı ve ekşimsi bir tada sahip olan alıç, taşlık ve engebeli dik arazide yetişip, ağaçları çalılı olması nedeni ile toplanması oldukça zahmetli bir meyve. Kilosunu 100 TL’den satıyoruz. Su ihtiyacını sadece yağmur suyundan alan alıç, doğada kendiliğinden yetişiyor ve bu meyvenin, pek çok derde şifa olduğu söyleniyor. Özellikle kalp, solunum, böbrek ve soğuk algınlığı için şifa kaynağı olduğunu belirtiliyor

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
