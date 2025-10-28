Doğada kendiliğinden yetişiyor! 'Şifa deposu' tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 100 TL

Eylül ve Ekim aylarında yüksek rakımlı dağlarda yetişen alıç meyvesi, Efelerli esnafların tezgahlarında yerini aldı. Birçok yönden sağlığa olumlu etkileri olduğu ve doğal bir antioksidan olduğu bilinen alıç meyvesi, doğal ortamda yetişen şifa kaynağı olarak vatandaşların ilgisini çekiyor.

Efeler ilçesinde bulunan Dağeymiri Mahallesi’ndeki ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişen, koyu sarı meyveleri olan çalıya benzer bir ağaçtan toplanan alıçlar, dağlarda kendiliğinden yetişiyor ve vatandaşlar tarafından toplanıp semt pazarlarında satılıyor.

Aynı zamanda ‘kışın habercisi’ olarak anılan alıç meyvesinin tezgahlarda zor bulunduğunu ifade eden pazarcı esnafı Muharrem Ay şöyle konuştu: