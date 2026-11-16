Yaşam

Duayı bile beklemediler! İndirim çılgınlığı izdihama neden oldu

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Duayı bile beklemediler! İndirim çılgınlığı izdihama neden oldu
Başlık ResmiDuayı bile beklemediler! İndirim çılgınlığı izdihama neden oldu

Isparta'da bir mağazanın açılış kapsamında ürünleri 100 liradan satışa çıkarması izdihama neden oldu. Açılış töreninde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar mağazaya akın etti. Vatandaşların açılış için yapılan duayı beklemeden içeri girmeye çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.

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Isparta'da bir mağazanın açılışa özel kampanyasında izdiham yaşandı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılış duasını beklemeden mağazaya akın edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Isparta'da Pirimehmet Mahallesi'nde hafta sonu gerçekleştirilen züccaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Günler öncesinden açılışa özel indirim tanıtımı yapan mağazada birçok ürün 100 liradan satışa çıkarıldı.

Duayı bile beklemediler! İndirim çılgınlığı izdihama neden oldu
Başlık ResmiDuayı bile beklemediler! İndirim çılgınlığı izdihama neden oldu

DUAYI BEKLEMEDEN İZDİHAMA NEDEN OLDULAR

Vatandaşlar, saatler öncesinden mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Açılış duası yapılırken, duanın tamamlanmasını beklemeyen vatandaşlar mağazaya akın etti.

Duayı bile beklemediler! İndirim çılgınlığı izdihama neden oldu
Başlık ResmiDuayı bile beklemediler! İndirim çılgınlığı izdihama neden oldu

Kalabalığın bir anda mağazaya akın etmesiyle izdiham yaşandı. Vatandaşlar ürün alabilmek için birbiriyle yarışırken, mağaza yetkilileri indirimli ürünlerden birer adet alınmasına izin verdi. Birçok vatandaş istediği ürünü alamadan mağazadan ayrıldı.

Duayı bile beklemediler! İndirim çılgınlığı izdihama neden oldu
Başlık ResmiDuayı bile beklemediler! İndirim çılgınlığı izdihama neden oldu

"SAATİ BAŞKASI VERDİ, PAZAR ARABASI BULAMADIM"

Bir vatandaş mağazaya saat ile pazar arabası almaya geldiğini belirterek, "Saati başkası verdi. Pazar arabasını da alamadım zaten azmış" dedi. Bir başka vatandaş da "Ben girdim buraya ama öyle bakıyorum. Açılış duasını beklemeden girdiler. Demek ki duasız da oluyormuş her şey" dedi.

Duayı bile beklemediler! İndirim çılgınlığı izdihama neden oldu
Başlık ResmiDuayı bile beklemediler! İndirim çılgınlığı izdihama neden oldu

KİREMİTÇİ: "DUAYI BİLE BEKLEMEDİLER"

İşletme sahibi Hamdi Kiremitçi ise Pazar arabası, termos ve cam ürünlerini uygun fiyata satışa çıkardıklarını ifade ederek, "Bundan sonra haftada 3 gün indirimli ürünler olacak. Duayı bile beklemediler, durum bu" şeklinde konuştu.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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