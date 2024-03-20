Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Yaşam > Dünya Mutluluk Raporu açıklandı! Listenin zirvesi bu yıl da değişmedi

Dünya Mutluluk Raporu açıklandı! Listenin zirvesi bu yıl da değişmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Mutluluk Raporu açıklandı! Listenin zirvesi bu yıl da değişmedi

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 verileri açıklandı. Listenin başındaki ülke Finlandiya olurken, Türkiye 98. sırasında yer aldı.

Her yıl yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu bu yılki verilerini paylaştı. Listenin başlarında İskandivav ülkeleri yer alırken, Finlandiya geçen yılki ilk sıradaki yerini korudu. Onu Danimarka ve İzlanda takip etti.

Bu yılki rapor, yaş gruplarına göre ayrı sıralamaların yer aldığı ilk rapor oldu ve dünyanın bazı yerlerindeki gençler arasında yaşam memnuniyetinin düşüşe geçtiğini gösterdi.

Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 verilerine göre ilk 10 ülke şöyle:

1-Finlandiya
2-Danimarka
3-İzlanda
4-İsveç
5-İsrail
6-Hollanda
7-Norveç
8-Lüksemburg
9-İsviçre
10-Avustralya

Uzmanlar raporda sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük gibi kriterleri inceledi.  

Raporla ilgili yapılan açıklamada "Bu faktörler ülkeler arasındaki farklılıkları açıklamaya yardımcı olurken, sıralamaların kendisi yalnızca insanların kendi yaşamlarını değerlendirmeleri istendiğinde verdikleri cevaplara dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

-    Raporda dünyanın her bölgesinde olumsuz duyguların kadınlarda erkeklerden daha yaygın olduğunu gösterdi. 
-    Gençlerin daha büyük yaş gruplarına göre daha mutlu olduğu tespit edildi. 
-    Küresel mutluluk eşitsizliği son on yılda tüm bölgelerde yüzde 20'den fazla arttı.

TÜRKİYE 98. SIRADA

Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 verilerinde 14. sırada Avusturya, 20. sırada İngiltere, 23. sırada ABD, 28. sırada Suudi Arabistan, 36. sırada İspanya, 51. sırada Japonya, 64. sırada Yunanistan yer aldı. 2023 raporunda 106. sırada bulunan Türkiye, 2024 raporunda ise 98. sıraya yükseldi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Van'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü - YaşamVan'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründüÖrdeği 'Pamuk' için adalet arıyor! Adliyeye gitti, suç duyurusunda bulundu - YaşamÖrdeği 'Pamuk' için adalet arıyorAmeliyat için yola çıktı, başına gelmeyen kalmadı - YaşamAmeliyat için yola çıktı, başına gelmeyen kalmadıBu mahallede davul çalan kendini başka ilçede buluyor - YaşamBu mahallede davul çalan kendini başka ilçede buluyorCumhuriyet tarihinde ilk kez çift hanede: Türkiye artık 'çok yaşlı nüfuslu ülke' - YaşamTürkiye artık 'çok yaşlı nüfuslu ülke'İDDEF ramazanda da Gazze'nin yaralarını sarıyor - YaşamİDDEF ramazanda da Gazze'nin yaralarını sarıyorNisanda bile kar var! Avrupalı kayakçılar Hakkâri’yi keşfetti - YaşamNisanda bile kar var! Avrupalı kayakçılar Hakkâri’yi keşfettiGenç kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni deniz kenarında bulundu - YaşamTrabzon'da genç kızın şüpheli ölümüBaşkan Aktaş, “Yeni evlenecek çiftlere düğün salonu bizden” - YaşamBaşkan Aktaş, “Yeni evlenecek çiftlere düğün salonu bizden”150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı, içini görenler hayran kaldı! - Yaşam150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...