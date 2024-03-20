Dünya Mutluluk Raporu açıklandı! Listenin zirvesi bu yıl da değişmedi

Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 verileri açıklandı. Listenin başındaki ülke Finlandiya olurken, Türkiye 98. sırasında yer aldı.

Her yıl yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu bu yılki verilerini paylaştı. Listenin başlarında İskandivav ülkeleri yer alırken, Finlandiya geçen yılki ilk sıradaki yerini korudu. Onu Danimarka ve İzlanda takip etti.

Bu yılki rapor, yaş gruplarına göre ayrı sıralamaların yer aldığı ilk rapor oldu ve dünyanın bazı yerlerindeki gençler arasında yaşam memnuniyetinin düşüşe geçtiğini gösterdi.

Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 verilerine göre ilk 10 ülke şöyle:

1-Finlandiya

2-Danimarka

3-İzlanda

4-İsveç

5-İsrail

6-Hollanda

7-Norveç

8-Lüksemburg

9-İsviçre

10-Avustralya



Uzmanlar raporda sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük gibi kriterleri inceledi.

Raporla ilgili yapılan açıklamada "Bu faktörler ülkeler arasındaki farklılıkları açıklamaya yardımcı olurken, sıralamaların kendisi yalnızca insanların kendi yaşamlarını değerlendirmeleri istendiğinde verdikleri cevaplara dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

- Raporda dünyanın her bölgesinde olumsuz duyguların kadınlarda erkeklerden daha yaygın olduğunu gösterdi.

- Gençlerin daha büyük yaş gruplarına göre daha mutlu olduğu tespit edildi.

- Küresel mutluluk eşitsizliği son on yılda tüm bölgelerde yüzde 20'den fazla arttı.

TÜRKİYE 98. SIRADA

Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 verilerinde 14. sırada Avusturya, 20. sırada İngiltere, 23. sırada ABD, 28. sırada Suudi Arabistan, 36. sırada İspanya, 51. sırada Japonya, 64. sırada Yunanistan yer aldı. 2023 raporunda 106. sırada bulunan Türkiye, 2024 raporunda ise 98. sıraya yükseldi.