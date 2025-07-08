Dünyada tek! Bilmeyen yok... Ocak ayından bu yana kapalı

Sedef ve egzama hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olan Kangal Balıklı Kaplıcası, ocak ayından bu yana kapalı bulunuyor. Kaplıcanın kapalı olması nedeniyle hastalar 7 aydır tedavi alamıyor.

Sivas'ın Kangal ilçesindeki "Kangal Balıklı Kaplıca" dünyada sadece burada bulunan doktor balıklarıyla biliniyor. Tedavi olmak isteyen sedef, egzama gibi cilt hastaları, 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşlarıyla şifa bulabiliyor.

Dünyada sadece Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olarak bilinen Kangal Balıklı Kaplıca, Bolu'da meydana gelen yangın faciası sonrası 31 Ocak tarihinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlenmişti. Mülkiyet sahibi İl Özel İdaresi olmasına rağmen eksik evraktan dolayı kiracı işletme mağdur olurken asıl mağduriyeti 7 aydır tedavisi aksayan hastalar yaşadı.

İŞLETME YETKİLİLERİ 2039'U İŞARET ETTİ

Sivas İl Özel İdaresi ekipleri, tesisin kira sözleşmesinin sona erdiği gerekçesiyle tesise giderek devir teslim işlemlerini başlattı. Ancak işletici firma 2039 yılına kadar sözleşmenin devam ettiği gerekçesiyle devir teslim işlemlerine itiraz etti. Bunun üzerine devir teslim gerçekleştirilemedi.

Firma yetkilileri yapılmak istenilenin hukuki olmadığını, siyasi ve bürokratik baskı içerikli olduğunu ileri sürüp tesis önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Fuat Ünsal şunları söyledi:

"BİNLERCE İNSANIN ŞİFA KAYNAĞI" "Bu tesis sadece sıcak sudan içeresinde bulunan doktor balıklardan ve taş duvarlardan ibaret değildir. Dünyanın dört bir yanından gelen yıllardır binlerce insanın, dertlerine çare arayan sedef hastalarının umudu ve şifa kaynağıdır. Ülke ekonomisine katkı sunan, bölge istihdamında önemli rol oynayan bir değerdir. Burası bir sağlık merkezi, hastane ve insanlık mirasıdır. Ne yazık ki bu şifa kaynağı yer, hukuki değil siyasi ve bürokratik baskılardan dolayı sessizce boğulmak istenmektedir"

"BİR AN ÖNCE YENİDEN AÇILMALI"

Tesiste binalardan uzak olan havuzların dahi mühürlendiğini ifade eden Ünsal, "Bir işletmeye değil bir inanışa, geleneğe halkın doğal hastanesine gözdağı veriliyor. Hangi kanun hangi yasa hangi vicdan insanları iyileştiren, üzerinde hiçbir yapı bulunmayan insanların tedavi amaçla kullandığı açık havuzları bile mühürlenmesini meşru görebilir. Hangi akıl binlerce hastanın çığlığını, şifa arayışını yok sayabilir. Bu uygulama bir vicdansızlıktır. Biz bu vicdansızlığa susmayacağız. Şifa dağıtan bir suyu mühürleyebilirsiniz ama vicdanları asla mühürleyemezsiniz. Bugün burada insan onurunu, sağlık hakkını ve adaletin sesini savunuyoruz. Balıklı kaplıca bir an önce yeniden açılmalı, binlerce çaresiz hastaya yeniden şifa dağıtmaya başlamalıdır" diye konuştu.