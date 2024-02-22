Enver Ören Ağabey’in vefatının üzerinden 11 sene geçti! Gönül insanıydı ihlasıyla çok sevildi

Holdingimizin ve gazetemizin kurucusu Enver Ören Ağabey’imiz, iş âleminde olduğu kadar kalplerde de derin izler bıraktı. Bunun için ona patron değil ‘ağabey’ denildi. Enver Ağabey’i onun için söylenmiş cümlelerle yâd ediyoruz.

Holdingimizin ve gazetemizin kurucusu Enver Ören Ağabey samimiyeti ve yardımseverliği ile gönüllere taht kurdu. Hep hayırla yâd edilen Enver Ağabey’in ardından hemen her kesimden duygu dolu paylaşımlar yapıldı.



Hocası ve kayınpederi merhum Hüseyin Hilmi Işık Efendi:

“Enver Ören Bey, ahbaplarım ve talebelerim arasında İslâm ahlâkını, insanlık faziletlerini câmi bulunmakla, din ve dünya saadetini temin eden tarîk-i müstekime sâlik olmakla (doğru yolu bulmakla) en mümtâz, afîf, nezîh ve halîm bir şahs-i âlidir.”



İYİLİKTE ENVER AĞABEY’İN ELİNE KİMSE SU DÖKEMEZDİ

“Peygamber Efendimizin şu güzel sözünü hayatının merkezine koymuştu: Bir kimse verdiği zaman alandan daha fazla seviniyorsa, onun imanı kâmildir.

Babamın kaybı çok acıydı. Ama dünya böyle, yarın bizi de kabre koyacaklar. Orada cüzdanın, çek defterlerinin, kredi kartlarının kıymeti yok. İyiliklerimiz işe yarayacak.

Bugün Rabbime şükrediyorum ki, Enver Ağabey’i hiç üzmedim, kırmadım. Hep hayır duasını aldım. Yoksa çok çok pişman olurdum.”

Ahmet Mücahid Ören – İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı

“ENVER EVLADIMI ÇOCUKLARIMDAN ÇOK SEVDİM”

Sultan II. Abdülhamid Han’ın Zevcesi Behice Sultan:

“Benim tatlı dilli, asil ruhlu insan evlâdım Enver. Dünyaya getirdiğim çocuklarımı bile senin kadar sevmedim yavrum. Toprak tutarsan altın olsun Enver’im.”

Orhan Osmanoğlu:

“Biyoloji öğretmenimdi. Her dersin ilk 25 dakikasında ‘İyi bir Müslüman nasıl olur?’ konusunu anlatır, sonra derse geçerdi. Onun gibi kıymetler çok nadir gelir. Ne kadar iyi şey söylesem az kalır. Sadece Türkiye’nin değil Osmanoğlu ailesinin de büyük kaybıydı.”



ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu:

“Türk ve İslâm dünyasında hayırseverliği ile bilinen müstesna insan Enver Ören, yapmış olduğu kıymetli hizmetleriyle gönlümüzde büyük ve unutulmaz bir yer edinmiştir.”

Ünlü reklamcı Nail Keçili:

“Bazı vefalı(!) medya mensupları, Enver Ören Bey’in vefatını ayıp olmasın diye köşelerinde ufak vermişler. Bu genç medyacılara geçmişi öğretmek şart.”



ENVER BEY’İN KEFİLİ BENİM

Oşinografi ilminin kurucusu Prof. Curt Kosswig:

“Bu kart hamili Enver Ören, dünyanın hangi üniversitesine müracaat ederse kabul edilsin; kefili benim.” (1903-1982)

GÜZEL AHLAKI HOLLANDALI ÖĞRENCİYİ MÜSLÜMAN YAPTI

27 Haziran 1967’de NATO bursuyla İtalya’ya gitti. Orada NATO ülkelerinden gelen öğrencilere kısa sürede kendisini sevdirdi.

Bir gün öğrenciler toplanıp Enver Bey’e “Bize İslâmiyet’i anlat” dediler. Kürsüden kısa bir konferans verdi, inerken coşkuyla alkışladılar.

Ertesi sabah Henk adında bir Hollandalı öğrenci, bütün kursiyerleri topladı, “Ben Müslüman oldum” dedi. Herkes şaşırdı. Enver Bey anlatıyor: İsmini Ahmet koydum. Ben ülkeme döndüm, o ülkesine… İki ay sonra babasından mektup geldi, Ahmet vefat etmiş.

“İNSANIN GÖNLÜNÜ KAZANMAK PARA KAZANMAKTAN İYİDİR.”

Enver Ağabey, memlekete sayısız eser kazandırdı. Elliden fazla cami ve okul yaptırdı.

Şırnak’tan Kıbrıs’a, Erzurum’dan Çankırı’ya 74 çeşme vakfetti. Yurt içi ve yurt dışında yüzlerce evliya zatın kabirlerini bulup tamir ettirdi. Kendi yaptırdıkları dışında Türkiye ve dünyada birçok camiye, okula ve türbeye maddi destekte bulundu.

Enver Ağabey’in vefatı üzerine birçok şair tarih düştü. Onlardan biri şöyleydi:

Kalb-i mahzun ile Emrî dedi bir tarih-i tam

“Göçtü gitti Enver Abi, etti mahzun âlemi” [1434]

(Emir Ali Demirel)