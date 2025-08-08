Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erzincan'da hayat felç oldu! Çatılar uçtu, sokaklar göle döndü

Erzincan'da hayat felç oldu! Çatılar uçtu, sokaklar göle döndü

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da yazın ortasında fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçlar köklerinden devrildi. Etkili olan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi, hayat felç oldu.

Erzincan’da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Erzincan'da hayat felç oldu! Çatılar uçtu, sokaklar göle döndü - 1. Resim

Yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde rögarlar taştı, cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Erzincan'da hayat felç oldu! Çatılar uçtu, sokaklar göle döndü - 2. Resim

EVLERİN ÇATILARI UÇTU

Fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrilirken, bazı evlerin çatıları uçtu.

Park halindeki ve seyir halindeki araçlar ise zarar gördü.

Erzincan'da hayat felç oldu! Çatılar uçtu, sokaklar göle döndü - 3. Resim

Belediye ve AFAD ekipleri, taşkın yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlatırken, devrilen ağaçlar yollardan kaldırıldı.

Yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlar ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

