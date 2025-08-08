Erzincan'da hayat felç oldu! Çatılar uçtu, sokaklar göle döndü
Erzincan’da yazın ortasında fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçlar köklerinden devrildi. Etkili olan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi, hayat felç oldu.
Erzincan’da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde rögarlar taştı, cadde ve sokaklar adeta göle döndü.
EVLERİN ÇATILARI UÇTU
Fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrilirken, bazı evlerin çatıları uçtu.
Park halindeki ve seyir halindeki araçlar ise zarar gördü.
Belediye ve AFAD ekipleri, taşkın yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlatırken, devrilen ağaçlar yollardan kaldırıldı.
Yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlar ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
