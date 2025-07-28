Erzincan kavruluyor! 42 derece görüldü

Erzincan'da aşırı hava sıcaklığı bölge halkını bunaltıyor. Son olarak Kemaliye’de sıcaklığın 42 derece ölçülmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgâr güney ve batılı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

KEMALİYE KAVRULDU

En yüksek hava sıcaklığı Kemaliye’de 42 derece, Erzincan merkezde 38, Çayırlı’da 35, İliç’te 40, Kemah’ta 41, Otlukbeli ve Refahiye’de 36, Tercan ve Üzümlü’de 37 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.