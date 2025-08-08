Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Başkent için sağanak uyarısı! Ankara'da kritik saatler

Başkent için sağanak uyarısı! Ankara'da kritik saatler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Başkent için sağanak uyarısı! Ankara&#039;da kritik saatler
Ankara, Sağanak Yağış, Mamak, Haymana, Polatlı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkent Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji yağışın 19.00 ile 21.00 saatleri arasında beklendiğini vurguladı.

Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçelerinde 19.00 ile 21.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Başkent için sağanak uyarısı! Ankara'da kritik saatler - 1. Resim

OLUMSUZSUZ DURUMLARA KARŞI TEDBİR AÇIKLAMASI 

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Orman yangını can aldı! Atina'da yasa boğan olayMarmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
20 ton ürünü ücretsiz dağıttı, duyan koştu! Üreticiden görülmemiş davranış - Yaşam20 ton ürünü ücretsiz dağıttı, duyan koştu!Yavru kedilerin gazabına uğradı! Genç kadının güldüren anları kamerada - Yaşamİşe giderken ne yapacağını şaşırdıBelediyeden örnek proje! 65 yaş üstüne ücretsiz taksi hizmeti - YaşamBelediyeden örnek proje! 65 yaş üstüne ücretsiz taksiŞanlıurfa'da trafikte kalan araçlar hararet yaptı! Sürücüler kaputu açık gitti - YaşamŞanlıurfa'da trafikte kalan araçlar hararet yaptı!Bu an için 20 yıl beklediler! Ömrünü tamamladı: 10 ila 30 yıl arası yaşıyor - YaşamBu an için 20 yıl beklediler! Ömrünü tamamladıEvi yandı, yangın devam ederken tepeye çıkıp namaz kıldı! "Allah'tan gelen her şey başımız gözümüz üstüne" - YaşamYangın devam ederken tepeye çıkıp namaz kıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...