Erzurum'da yürek ısıtan görüntü! Polis ıslanmasın diye çocuğa şemsiye tuttu

Erzurum'da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğunun başında ıslanmasın diye şemsiyeyle bekledi. Polisin yardımseverliği takdir topladı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 25 FM 010 plakalı hafif ticari araç, 15 yaşındaki S.Ö'ye çarptı. İhbar sonucu kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan polis memuru, yaralanan kız çocuğunun başında şemsiye açıp, sağanaktan etkilenmemesi için ambulans gelinceye kadar bekledi.

Polis memurunun davranışı takdir toplarken; yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.