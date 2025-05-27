Eve giren büyük yılan ekipleri alarma geçirdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Sungurlu ilçesi Cevheri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin içine yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yılanı zarar vermeden yakaladı. Evin içinde yakalanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yerleşim alanlarından uzak bir noktaya götürülerek doğal yaşam alanına salındı.