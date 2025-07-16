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Evlenecek çiftler için yapıyorlar... Evlerindeki suyu değil barajı kullanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Evlenecek çiftler için yapıyorlar... Evlerindeki suyu değil barajı kullanıyorlar
Ağrı, Patnos, Gelenek, Baraj Suyu, Yün, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ağrı'da evlenecek çiftler için yastık ve yorganlarda kullanılacak yünler Patnos Barajı'nda yıkanıyor. Asırlardır süren gelenek renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Aşağı Göçmez köyünde yaşayan halk, eskiden her evde su bulunmadığı zamanlarda başlayan bu alışkanlığı günümüzde de sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde gelin adaylarının çeyizinde yer alacak yatak, yorgan ve yastık yapımında kullanılacak olan yünler toplanarak baraja götürülüyor.

Evlenecek çiftler için yapıyorlar... Evlerindeki suyu değil barajı kullanıyorlar - 1. Resim

BARAJ SUYUNDA YIKIYORLAR

Burada önce suyla iyice temizlenen yünler, ardından tokmakla dövülerek kirlerinden arındırılıyor. Son aşamada ise sabunlanarak detaylı bir şekilde yıkanıyor.

Evlenecek çiftler için yapıyorlar... Evlerindeki suyu değil barajı kullanıyorlar - 2. Resim

Köylüler, baraj suyunun bol olması sayesinde yünlerin daha iyi temizlendiğini düşünüyor ve bu yöntemin çeyizlik yünlerin hazırlığında vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor.

Bu uzun soluklu geleneği sürdürerek kültürel değerlerini yaşatan köylüler, aynı zamanda doğal yöntemlerle işlerini tamamlamış oluyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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