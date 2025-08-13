Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Gece saatlerinde ormana akın ettiler! "Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız"

Gece saatlerinde ormana akın ettiler! "Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gece saatlerinde ormana akın ettiler! &quot;Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız&quot;
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fotoğraf tutkunları, saniyede 66 kilometre hızla dünyaya giriş yapan perseid meteor yağmurunu görüntülemek için ormanlık alanlara akın etti. Fotoğrafçılar, net görüntüler elde edebilmek için ışık seviyesinin en az olduğu yerlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Bolu'da saat 22.00 sıralarında başlayan perseid meteor yağmuru, fotoğraf tutkunlarının karelerine yansıdı.

Gece saatlerinde ormana akın ettiler! "Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız" - 1. Resim

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) üyeleri de Hıdırşeyhler yaylasında yerlerini aldı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurları, unutulmaz görüntülere sahne oldu.

Gece saatlerinde ormana akın ettiler! "Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız" - 2. Resim

Fotoğraf çekilen ortamda ışık seviyesinin en az olması gerektiğini vurgulayan BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş konuyla ilgili şunları söyledi:

"IŞIĞIN EN AZ OLDUĞU YERDE OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Yılda bir kez gerçekleşen perseid kaymalarını izlemeye geliyoruz. Bu gece de 12 arkadaş, dağlara geldik. Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız. Yıldız yağmurları için arkadaşlarımız hazırlığını yaptı. Bolu'da bu gece çok temiz hava var. Bolu'da birçok yere gittik ama arkadaşlar bugün Hıdırşeyhler yaylasını tercih etti"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maduro'dan BM'ye İsrail tepkisi: Netanyahu'nun attığı bombalar Guterres'in ofisine düşüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteor yağmuru Türkiye'de geceyi aydınlattı! Vatandaşlar gökyüzüne kilitlendi  - YaşamMeteor yağmuru Türkiye'de geceyi aydınlattı!Herkes gökyüzüne kitlendi! Perseid Meteor Yağmuru başladı... - YaşamHerkes gökyüzüne kitlendi!Bakan Yerlikaya'dan yangın bölgesine anlamlı ziyaret! - YaşamBakan Yerlikaya'dan yangın bölgesine anlamlı ziyaret!Muş Ovası'ndan Afrika'ya! Binlercesi geldi, sonbaharı bekliyorlar... - YaşamBinlercesi geldi, sonbaharı bekliyorlar...Irak ve Suriye'den geldi, bir ilçemizi çembere aldı! Film karelerini aratmıyor - YaşamToz bulutu hayatı felç etti! Görüş mesafesi 10 metreye düştüGöbeklitepe'de yeni dönem! Turizm patlaması bekleniyor - YaşamGöbeklitepe'de yeni dönem! Turizm patlaması bekleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...