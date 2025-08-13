Gece saatlerinde ormana akın ettiler! "Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız"

Bolu'da saat 22.00 sıralarında başlayan perseid meteor yağmuru, fotoğraf tutkunlarının karelerine yansıdı.

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) üyeleri de Hıdırşeyhler yaylasında yerlerini aldı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurları, unutulmaz görüntülere sahne oldu.

Fotoğraf çekilen ortamda ışık seviyesinin en az olması gerektiğini vurgulayan BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş konuyla ilgili şunları söyledi:

"IŞIĞIN EN AZ OLDUĞU YERDE OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Yılda bir kez gerçekleşen perseid kaymalarını izlemeye geliyoruz. Bu gece de 12 arkadaş, dağlara geldik. Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız. Yıldız yağmurları için arkadaşlarımız hazırlığını yaptı. Bolu'da bu gece çok temiz hava var. Bolu'da birçok yere gittik ama arkadaşlar bugün Hıdırşeyhler yaylasını tercih etti"