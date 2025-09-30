Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünü ülke sınırlarını aşan Adilcevaz cevizinde hasat başladı! İşte fiyatı...

Ünü ülke sınırlarını aşan Adilcevaz cevizinde hasat başladı! İşte fiyatı...

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en kaliteli cevizleri arasında gösterilen Adilcevaz cevizinde hasat başladı. Ünü ülke sınırlarını aşan Adilcevaz cevizinin kilosu 300 ile 600 lira arasında değişiyor. 

Bitlis’in verimli toprakları ve Van Gölü’nün iklimsel etkisiyle yetişen Adilcevaz cevizi, Türkiye’nin en kaliteli cevizleri arasında yer alıyor. Coğrafi işaret tesciline sahip olan bu özel ürün, her yıl eylül ayının sonlarına doğru hasat ediliyor. 2025 yılı hasadı ise çiftçilerin yoğun mesaisiyle başladı.

KİLOSU 300 İLE 600 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR 

Adilcevaz’da yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ceviz üretimi yapılırken, bu yıl verimin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu belirtiliyor. Üreticiler, kilosu 300 ile 600 TL arasında değişen cevizin mevsim şartlarının uygun gitmesiyle birlikte hem iriliği hem de lezzetiyle dikkat çektiğini ifade ediyor.

Ünü ülke sınırlarını aşan Adilcevaz cevizinde hasat başladı! İşte fiyatı... - 1. Resim

"YURT DIŞINDA DA TANINMAYA BAŞLANDI" 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen çalışmalar sayesinde ceviz üreticilerine yönelik destek programları da artırıldı. Özellikle yurt dışı pazarlara açılmak isteyen üreticiler, Adilcevaz cevizinin markalaşması konusunda umutlu.

Üretici Mehmet Akkoyun, "Adilcevaz cevizi sadece ülkemizde değil, yurt dışında da tanınmaya başlandı. Kalitesi ve lezzetiyle öne çıkan cevizimizi markalaştırmak, üreticilerimize daha fazla kazanç sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Ünü ülke sınırlarını aşan Adilcevaz cevizinde hasat başladı! İşte fiyatı... - 2. Resim

