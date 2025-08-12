Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çankırı’da gökyüzü tutkunları Perseid Meteor Yağmuru’nu görüntülemek için yüksek rakımda bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’nde buluştu. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’nde düzenlenen etkinlik çerçevesinde kampüste bulunan tüm ışıklar kapatıldı, teleskop ve uzay dürbünü alan gökyüzü tutkunları o anları gözlemlemek için nöbet tutmaya başladı.

Çankırı'da, her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar süren ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid Meteor Yağmuru’nu gözlemlemek isteyen gökyüzü tutkunları bir araya geldi.

Herkes gökyüzüne kitlendi! Perseid Meteor Yağmuru nöbeti başladı - 1. Resim

PERSEID METEOR YAĞMURU İÇİN NÖBET BAŞLADI

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’nde düzenlenen etkinlik çerçevesinde kampüste bulunan tüm ışıklar kapatıldı, teleskop ve uzay dürbünü alan gökyüzü tutkunları o anları gözlemlemek için nöbet tutmaya başladı.

Meteor yağmurunu teleskop ve uzay dürbünü ile gözlemleyeceklerini belirten Niyazi Mete Gürgen, "Bugün Perseid Meteor Yağmuru’nu izlemek için burada toplandık.

Herkes gökyüzüne kitlendi! Perseid Meteor Yağmuru nöbeti başladı - 2. Resim

Rektörümüz Prof. Dr. Mevlüt Karataş’ın böyle bir önerisi oldu. Meteor gözlemi yapalım istedi. Geniş vizyonu ile bizi de teşvik etti. Bizler de bugün burada, hem Çankırı halkından hem de üniversitemizden personel ve aile ile buraya geldik. Bunun yanı sıra, meteoru izlemek için teleskobumuz ve uzay dürbünümüz var. Meteoru gözlemleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Çankırı'da ilk defa gözlemleyeceğiz. Bize bu ortamı sağlayan rektörümüze teşekkür ederiz" dedi.

