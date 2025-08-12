Herkes gökyüzüne kitlendi! Perseid Meteor Yağmuru nöbeti başladı

Çankırı'da, her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar süren ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid Meteor Yağmuru’nu gözlemlemek isteyen gökyüzü tutkunları bir araya geldi.

PERSEID METEOR YAĞMURU İÇİN NÖBET BAŞLADI

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’nde düzenlenen etkinlik çerçevesinde kampüste bulunan tüm ışıklar kapatıldı, teleskop ve uzay dürbünü alan gökyüzü tutkunları o anları gözlemlemek için nöbet tutmaya başladı.

Meteor yağmurunu teleskop ve uzay dürbünü ile gözlemleyeceklerini belirten Niyazi Mete Gürgen, "Bugün Perseid Meteor Yağmuru’nu izlemek için burada toplandık.

Rektörümüz Prof. Dr. Mevlüt Karataş’ın böyle bir önerisi oldu. Meteor gözlemi yapalım istedi. Geniş vizyonu ile bizi de teşvik etti. Bizler de bugün burada, hem Çankırı halkından hem de üniversitemizden personel ve aile ile buraya geldik. Bunun yanı sıra, meteoru izlemek için teleskobumuz ve uzay dürbünümüz var. Meteoru gözlemleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Çankırı'da ilk defa gözlemleyeceğiz. Bize bu ortamı sağlayan rektörümüze teşekkür ederiz" dedi.