'12 13 Ağustos Perseid meteor yağmuru saat kaçta' araştırılıyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Türkiye genelinde meteor yağmurunun gözlemleneceği yerler merak edilirken bu doğa olayı Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı kalıntılarla oluşuyor.

12-13 AĞUSTOS PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Perseid Meteor Yağmuru, 2025 yılında 17 Temmuz’da başladı ve 23 Ağustos’a kadar devam edecek. Ancak en yoğun olarak 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak.

Zirve döneminde, özellikle 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece saat 22.00’den sonra gökyüzüne bakılması öneriliyor. Bilim insanları, saatte 50 ila 100 meteorun gözlemlenebileceğini belirtiyor. Meteorların atmosfere giriş hızı ise saniyede yaklaşık 66 kilometre olacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Perseid Meteor Yağmuru’nu en iyi şekilde gözlemlemek için şehir ışıklarından uzak, açık ve yüksek rakımlı bölgeler tercih edilmeli. Bu alanlarda çıplak gözle saatte onlarca meteor izlenebilir.

Türkiye’nin coğrafi konumu, bu gökyüzü şölenini izlemek için oldukça elverişli. Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki yaylalar, dağlık alanlar ve milli parklar ideal gözlem noktaları sunuyor.