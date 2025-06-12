Geylani ailesinin acı günü! Seyyid Gazi Geylani vefat etti

Osmanlı döneminin önemli İslam alimlerinden Seyyid Tâhâ-i Hakkâri’nin torunlarından Gazi Geylani, İstanbul'da vefat etti. Cömertliği ve yardımseverliğiyle tanınan Geylani'nin cenazesi, Beylikdüzü'nde kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Merkez Efendi Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.

Büyük İslam alimi Seyyid Tâhâ-i Hakkâri Nehri'nin torunlarından Ubeydullah Geylani'nin ağabeyi, Muhammed Geylani'nin babası Gazi Geylani İstanbul'da vefat etti.

Gazi Geylani, Osmanlı'nın 19. asır İslam alimlerinin meşhurlarından ve bugün bölgenin önemli ziyaretgahlarından olan Seyyid Taha-i Hakkâri ailesine mensuptu. Çevresinde cömertliği, yardımseverliği ile tanınarak çok sevilen Geylani'nin vefatı sevenlerini ve yakınlarını derinden üzdü.

Geylani'nin cenaze namazı, Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip kılındı. Kalabalık bir cemaatin katıldığı cenaze namazının ardından Geylani'nin naaşı Zeytinburnu Merkez Efendi Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.