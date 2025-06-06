Gökyüzüne binlerce balon bırakılmıştı! Minik Elif'ten acı haber geldi

Gaziantep’te karaciğer kanseri tedavisi sürecinde binlerce balonun gökyüzüne bırakıldığı anlamlı moral etkinliği düzenlenen 5 yaşındaki Elif Azra Yeniçeri, hastalığının yeniden ağırlaşması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep’te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele eden Yusuf Yeniçeri ve Berna Yeniçeri çiftinin 5 yaşındaki kızı Elif Azra, uzun süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Elif’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

MİNİK ELİF'İN CENAZESİ GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE DEFNEDİLDİ

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Elif Azra için Gaziantep’te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu. Baba Yusuf Yeniçeri ayakta durmakta zorluk çekti. kılınan cenaze namazının ardından Minik Elif’in cenazesi Gaziantep Asri Mezarlıkta defnedildi.

BİNLERCE BALON GÖKYÜZÜNE BIRAKILMIŞTI

Gaziantep’te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele ederek birçok hastaya ilham kaynağı olan 5 yaşındaki Elif Azra için geçtiğimiz hafta amcası Ahmet Yeniçeri’nin sosyal medyada yaptığı "Elif Azra’ya moral için balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz?" çağrısı üzerine üniversite öğrencileri harekete geçerek etkinliğe katılarak gökyüzüne binlerce balon bırakmıştı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu moral etkinliği, birçok hastaya ilham olmuştu.