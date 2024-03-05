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Gönen'deki kaynak suyu şifa dağıtıyor! Akın akın geliyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gönen&#039;deki kaynak suyu şifa dağıtıyor! Akın akın geliyorlar
Gönen Belediyesi, Dağ Ilıcası, Şifalı Su, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yıllardır yer altından çıkan kaynak su, şifa dağıtmaya devam ediyor. Şifalı suyun bilgisini alana vatandaşlar akın akın ilçeye geliyor.

Gönen Belediyesi iştiraki olan Ekşidere Dağ Ilıcası işletmesi, Dağ Ilıcası kırsalındaki yerin yüzlerce metre altından gelen bu değerli suyun kaynağını keşfetmiş durumda. Gönen'deki bu şifalı suyu duyan vatandaşlar, sağlık ve şifa bulmak için akın akın suyun başına gidiyor.

SAĞLIK KAYNAĞI HALİNE GELMİŞ DURUMDA

Şifa dolu suları değerlendiren Ekşidere Dağ Ilıcası işletmesi, bölgedeki kaynaktan çıkan suyu özenle işleyerek sağlık sektörüne kazandırıyor.

Gönen'deki kaynak suyu şifa dağıtıyor! Akın akın geliyorlar - 1. Resim

BÖLGEYE AKIN EDİYORLAR

Gönen Dağ Ilıcası'nın yüzeye taşıdığı doğal şifa, yörede bir umut ve sağlık kaynağı haline gelmiş durumda. Vatandaşlar, bu eşsiz kaynağın sunduğu şifalı sudan yararlanmak için bölgeye akın ediyor. Gönen'deki doğal şifa kaynağına her geçen gün ilginin artması, bölge halkının sağlıklı hayat arayışında önemli bir nokta durumuna gelmiş durumda.

Gönen'deki kaynak suyu şifa dağıtıyor! Akın akın geliyorlar - 2. Resim

Gönen'deki kaynak suyu şifa dağıtıyor! Akın akın geliyorlar - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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