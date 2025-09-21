Gören hayran kalıyor, koparan 557 bin TL ödüyor! Antalya’da yasaklı güzellik

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, nesli yok olma riskiyle karşı karşıya olan kum zambakları (Pancratium maritimum) için yeni bir koruma seferberliği başlatıldı. İlçenin sahil bölgelerinde doğal olarak yetişen bu nadir bitkiler, Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ekiplerince çevresi tel örgülerle çevrilerek güvence altına alındı.

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB, kum zambaklarının korunması için uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu ve bitkiyi koparanlara 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

FİZİKSEL KORUMA ÖNLEMLERİ ALINDI

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB temsilcisi Şeyda Demiryürek, doğaya sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kum zambakları, sahillerimizin doğal ve kültürel miraslarından biridir. Bilinçsizce yapılan müdahaleler bu zarif bitkinin yok olmasına neden olabilir. Hem fiziksel koruma önlemleri aldık hem de halkımızı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar başlattık. Bu güzelliği hep birlikte yaşatabiliriz. Kum zambaklarını birlikte koruyalım."

Yetkililer, sahillerde temizlik kurallarına uyulması, kum zambaklarının bulunduğu alanlarda ateş yakılmaması, araç ve evcil hayvanlarla girilmemesi gerektiğini vurgularken, "Unutmayalım, her bir kum zambağı gelecek nesiller için çok değerli" sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.



