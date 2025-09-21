Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Gören hayran kalıyor, koparan 557 bin TL ödüyor! Antalya’da yasaklı güzellik

Gören hayran kalıyor, koparan 557 bin TL ödüyor! Antalya’da yasaklı güzellik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gören hayran kalıyor, koparan 557 bin TL ödüyor! Antalya’da yasaklı güzellik
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da nesli tükenme tehdidi altında olan kum zambakları için koruma çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda bitkiyi koparanlara 557 bin 212 bin TL idari para cezası kesileceği vatandaşlara hatırlatıldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, nesli yok olma riskiyle karşı karşıya olan kum zambakları (Pancratium maritimum) için yeni bir koruma seferberliği başlatıldı. İlçenin sahil bölgelerinde doğal olarak yetişen bu nadir bitkiler, Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ekiplerince çevresi tel örgülerle çevrilerek güvence altına alındı.

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB, kum zambaklarının korunması için uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu ve bitkiyi koparanlara 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

Gören hayran kalıyor, koparan 557 bin TL ödüyor! Antalya’da yasaklı güzellik - 1. Resim

FİZİKSEL KORUMA ÖNLEMLERİ ALINDI

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB temsilcisi Şeyda Demiryürek, doğaya sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kum zambakları, sahillerimizin doğal ve kültürel miraslarından biridir. Bilinçsizce yapılan müdahaleler bu zarif bitkinin yok olmasına neden olabilir. Hem fiziksel koruma önlemleri aldık hem de halkımızı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar başlattık. Bu güzelliği hep birlikte yaşatabiliriz. Kum zambaklarını birlikte koruyalım."

Yetkililer, sahillerde temizlik kurallarına uyulması, kum zambaklarının bulunduğu alanlarda ateş yakılmaması, araç ve evcil hayvanlarla girilmemesi gerektiğini vurgularken, "Unutmayalım, her bir kum zambağı gelecek nesiller için çok değerli" sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Deprem anında saniyelerle hayat kurtaracak! Genç mucitlerden TEKNOFEST'te aktif koruma sistemi projesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeşilin ve tarihin buluştuğu nokta! Ihlara Vadisi adeta açık hava müzesi - YaşamIhlara Vadisi adeta açık hava müzesiRize'de eylülde 20 santim kar! Erken gelen kış küçükbaşı vurdu - YaşamRize'de eylülde 20 santim kar!Pembe aşkı hayatını kararttı! Ölüm, mevlit, düğün hiç birine gidemiyor... - YaşamÖlüm, mevlit, düğün hiç birine gidemiyor...Karadeniz'e kar yağdı, 4 il beyaza büründü! Bölge halkı pazar sabahına şahane manzara ile uyandı - YaşamFotoğraflar az önce geldi, 4 ile birden kar yağdı!Afetin vurduğu Rize ve Artvin için yeni uyarı! Meteoroloji kritik saati duyurdu - YaşamKritik saat açıklandı, herkes dikkat kesildiHeyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular! - YaşamHeyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular!
Sonraki Haber Yükleniyor...