Sözleşme bitmeden evi boşalttı, mahkemelik oldu! Yargıtay'dan emsal karar geldi

- Güncelleme:
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kira süresi dolmadan evi terk eden kiracının, taşınmaz boş kalana kadar oluşan zararı karşılaması gerektiğine hükmetti. Bu karar, ev sahipleri ve kiracılar açısından bağlayıcı nitelikte 'emsal karar' olarak dikkat çekiyor.

Yargıtay'dan tüm ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. 

Ev sahibi, 2 yıllık kira sözleşmesi imzaladığı kiracısının süre dolmadan evi terk etmesi üzerine mahkemenin yolunu tuttu. Yerel mahkeme, sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar süresi karşılığı kira bedelinin ödenmesine hükmetti. Ancak ev sahibi, bedelin yetersiz olduğunu belirtti ve kararı temyize götürdü.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Ekol TV'nin haberine göre; Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, sözleşmenin tamamlanmadan tahliye edilmesi halinde kiracının kira ve aidat bedellerini ödemesi gerektiğine karar verdi.

Kararda 'makul süre' kavramına da yer verildi. Avukat Sedef Selçuk, makul sürenin 'taşınmazın boşta kaldığı süreye ilişkin kiraya verenin zararını kapsadığını' söyledi.

HUKUKÇULAR UYARIYOR

Avukat Selçuk, kiracıların sözleşme bitmeden evi terk etmemesi gerektiğini vurgulayarak uyardı:

"Tahliyeye dair yazılı bildirim en az 15 gün önceden ev sahibine yapılmalıdır. Sözleşmede bildirim süreleri ayrıca düzenlenebilir."

Hukukçular, kira sözleşmesinin belirsiz olduğu ve taraflardan ses gelmediği durumlarda sözleşmenin kendiliğinden uzadığını, bu nedenle tahliye bildiriminde sorun yaşanmadığını ifade etti.

