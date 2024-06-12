Görenler hemen polisi aradı! Aracın içinde korkunç halde ölü bulundu

Çorum'da bir kişi otomobil içerisinde ölü bulundu. Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen şahsın intihar ettiği tahmin ediliyor.

Çorum'un Gülabibey Mahallesinde cadde üzerindeki bir otomobilde 27 yaşındaki B.K.'nin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde B.K.'nin silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

B.K.'nin cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, şahsın intihar ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.