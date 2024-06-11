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Gece saatlerinde dehşet! Genç kadın araç içerisinde vurulmuş halde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Meram ilçesinde 28 yaşındaki bir kadın araç içinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Konya'nın Meram ilçesinde gece saatlerinde sokak üzerinde park halindeki bir aracın içerisinde 28 yaşındaki Funda K.'yi komşuları göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Komşuları, yaralı Funda K.'yi Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri Funda K.'nin yaralı olarak bulunduğu araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Öte yandan olay sonrası hastaneye geldiği iddia edilen Funda K.'nin erkek arkadaşı T.U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Gece saatlerinde dehşet! Genç kadın araç içerisinde vurulmuş halde bulundu - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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