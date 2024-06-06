Selman Özboyacı, 2018 genel seçimlerinde seçimlerinde AK Parti Konya milletvekili seçildi

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında yer alan Selman Özboyacı'nın hangi partiden olduğu merak edilirken kaç yaşında, nereli gibi sorular da gündeme geldi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili olan ismin hayatı ve biyografisi...

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Selman Özboyacı'nın hayatı merak edilirken hangi partiden olduğu araştırılmaya başlandı. 27. ve 28. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan isme dair bilgiler...

1989 yılında dünyaya gelen isim, mühendis ve siyasetçidir.

Konya'da doğan Özboyacı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kuruculuğu, AK Parti Gençlik Kolları Konya İl Başkanlığı, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Ekonomi ve Mali İşler, Yerel Yönetimler ve Tanıtım ve Medya birimlerinde Genel Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde de yer aldı.

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüş olan isim, evli ve iki çocuk babasıdır.

2018 genel seçimlerinde AK Parti Konya milletvekili oldu ve 14 Mayıs seçimlerinde tekrar aday gösterilerek seçildi.