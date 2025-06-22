Görenler şoka girdi! Yılanın ne önü ne sonu görüldü: "İlk defa böyle bir şey gördüm"

Elazığ'da çift başlı yılan görenleri şaşırttı. Ahırın girişindeki yılanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sıcaklıklar arttı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Elazığ'da görülen bir yılan ise şaşkına çevirdi.

Hayvanlar aleminde ender olarak görülen çift başlı yılanlardan biri, Elazığ'ın Alacaka ilçesine bağlı Çakmakkaya köyünde görüntülendi.

"İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Bir çiftçi tarafından ahırın girişinde görüntülenen yılan, tedirgin etti.

Çiftçi o anları cep telefonu ile görüntülerken, "İlk defa böyle bir yılan görüyorum" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi