Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Görenler şoka girdi! Yılanın ne önü ne sonu görüldü: "İlk defa böyle bir şey gördüm"

Görenler şoka girdi! Yılanın ne önü ne sonu görüldü: "İlk defa böyle bir şey gördüm"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Görenler şoka girdi! Yılanın ne önü ne sonu görüldü: &quot;İlk defa böyle bir şey gördüm&quot;
Elazığ, Yılan, Çift Başlı Yılan, Şaşkınlık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da çift başlı yılan görenleri şaşırttı. Ahırın girişindeki yılanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sıcaklıklar arttı,  yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Elazığ'da görülen bir yılan ise şaşkına çevirdi. 

Hayvanlar aleminde ender olarak görülen çift başlı yılanlardan biri, Elazığ'ın Alacaka ilçesine bağlı Çakmakkaya köyünde görüntülendi.

"İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Bir çiftçi tarafından ahırın girişinde görüntülenen yılan, tedirgin etti.

Çiftçi o anları cep telefonu ile görüntülerken, "İlk defa böyle bir yılan görüyorum" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den zeytin dalı: İran'la doğrudan görüşmeye açığızTahran'a yeni saldırı dalgası! 30 savaş uçağı kalktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'da şoke eden manzara: İki evden 8 kamyon çöp çıktı! - YaşamAntalya'da şoke eden manzara: İki evden 8 kamyon çöp çıktı!Giydiğinize pişman ettiren o gün geliyor! Meteoroloji tarih verdi... Hava bir anda bambaşka olacak - YaşamGiydiğinize pişman ettiren o gün geliyor!Denize girmek yasaklandı! Ekipler alarma geçti - YaşamDenize girmek yasaklandı! Ekipler alarma geçtiHerkes 'kırmızı bayrağı' bekleyecek! Ünlü tatil beldesinde denize girmek yasak - YaşamÜnlü tatil beldesinde denize girmek yasakAvrupalılar keşfetti: Trakya'nın Bodrum'una akın akın geliyorlar - YaşamTrakya'nın Bodrum'una akın akın geliyorlarKuğudan sonra yeni sürpriz! Başkentten doğan ceylan yavruları ziyaretçilerin içini ısıtıyor - YaşamKuğudan sonra başkente yeni sürpriz! Çocuklar hayran oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...