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    • Gül seralarında 'Sevgililer Günü' mesaisi başladı

    14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala seralarda gül mesaisi başladı. Gül üretiminde ilk sırada yer alan İzmir'de hasat edilen çiçekler hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına sunuluyor. Gülün tanesi ise 7,5-10 liraya satılıyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gül seralarında &#039;Sevgililer Günü&#039; mesaisi başladı
    Sevgililer Günü, İzmir, Gül, Haber

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Sevgiliye kırmızı gül alınmasıyla özdeşleşen 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, gül üretim lideri İzmir'de hasat yoğun olarak devam ediyor. Ülke genelindeki 100 milyon adet civarındaki yıllık gül üretiminin 25 milyona yakınını gerçekleştiren İzmirli üreticiler, kış ve yaz mevsimi olarak yılda iki hasat yapıyor.

    Gül seralarında 'Sevgililer Günü' mesaisi başladı

    Kışlık üretilen güllerin tamamına yakını Sevgililer Günü'ne az bir süre kala piyasaya sürülüyor. Yazlık üretim ise nisan ayı başından kasım sonuna kadar devam ediyor. Hasat için sabah saatlerinde seraya giren üreticiler, öğleden sonraya kadar çiçek kesiyor.

    Gül seralarında 'Sevgililer Günü' mesaisi başladı

    Kesilen çiçekler mezatta satıldıktan sonra ülkenin dört bir yanındaki müşterilere ulaşıyor. Güller, iç pazardaki talebi karşılamasının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

    Gül seralarında 'Sevgililer Günü' mesaisi başladı

    Kesme çiçek, üretim üssü Menderes ilçesinde yaklaşık 400 üreticiye gelir, 2 bin kişiye de istihdam sağlıyor.

    TANESİ 7,5- 10 LİRA

    Menderes'te 10 yıldır gül üretimi yapan Eyüp Çalık 1 dönümde 800-1000 demet kırmızı gül yetiştiğini anlattı.

    Gül seralarında 'Sevgililer Günü' mesaisi başladı

    Sevgililer Günü hazırlığına kasım ayında başladıklarını ifade eden Çalık, "Ekim ayında budamalarını, bakımını yapıyoruz, ilaç ve gübresi derken bu vaziyete geliyor. Ocak ayının 20'lerinde Sevgililer Günü için yoğun bir hasat dönemine başlıyoruz" dedi.

    Gül seralarında 'Sevgililer Günü' mesaisi başladı

    Bu yıl yağışlı gün sayısının fazla olduğunu, güllerde nem nedeniyle kara leke olmaması için ilaç ve gübre kullanmak zorunda kaldıklarını kaydeden Çalık, günlük kestikleri çiçekleri satışa hazır hale getirip mezata götürdüklerini söyledi.

    Gül seralarında 'Sevgililer Günü' mesaisi başladı

    Çalık, içinde 20 adet gülün olduğun demetlerin üreticide kalitesine göre 150-200 liraya satıldığını sözlerine ekledi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Sevgililer GünüİzmirGül
    Haberler > Yaşam > Gül seralarında 'Sevgililer Günü' mesaisi başladı
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