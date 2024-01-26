Gül seralarında 'Sevgililer Günü' mesaisi başladı

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala seralarda gül mesaisi başladı. Gül üretiminde ilk sırada yer alan İzmir'de hasat edilen çiçekler hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına sunuluyor. Gülün tanesi ise 7,5-10 liraya satılıyor.

Sevgiliye kırmızı gül alınmasıyla özdeşleşen 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, gül üretim lideri İzmir'de hasat yoğun olarak devam ediyor. Ülke genelindeki 100 milyon adet civarındaki yıllık gül üretiminin 25 milyona yakınını gerçekleştiren İzmirli üreticiler, kış ve yaz mevsimi olarak yılda iki hasat yapıyor.

Kışlık üretilen güllerin tamamına yakını Sevgililer Günü'ne az bir süre kala piyasaya sürülüyor. Yazlık üretim ise nisan ayı başından kasım sonuna kadar devam ediyor. Hasat için sabah saatlerinde seraya giren üreticiler, öğleden sonraya kadar çiçek kesiyor.

Kesilen çiçekler mezatta satıldıktan sonra ülkenin dört bir yanındaki müşterilere ulaşıyor. Güller, iç pazardaki talebi karşılamasının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Kesme çiçek, üretim üssü Menderes ilçesinde yaklaşık 400 üreticiye gelir, 2 bin kişiye de istihdam sağlıyor.

TANESİ 7,5- 10 LİRA

Menderes'te 10 yıldır gül üretimi yapan Eyüp Çalık 1 dönümde 800-1000 demet kırmızı gül yetiştiğini anlattı.

Sevgililer Günü hazırlığına kasım ayında başladıklarını ifade eden Çalık, "Ekim ayında budamalarını, bakımını yapıyoruz, ilaç ve gübresi derken bu vaziyete geliyor. Ocak ayının 20'lerinde Sevgililer Günü için yoğun bir hasat dönemine başlıyoruz" dedi.

Bu yıl yağışlı gün sayısının fazla olduğunu, güllerde nem nedeniyle kara leke olmaması için ilaç ve gübre kullanmak zorunda kaldıklarını kaydeden Çalık, günlük kestikleri çiçekleri satışa hazır hale getirip mezata götürdüklerini söyledi.

Çalık, içinde 20 adet gülün olduğun demetlerin üreticide kalitesine göre 150-200 liraya satıldığını sözlerine ekledi.