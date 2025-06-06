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Haberler > Yaşam > Güney Koreli sosyal medya fenomenine Bolu'da şok istek! "Davet ettiler, sonra 5 bin TL istediler"

Güney Koreli sosyal medya fenomenine Bolu'da şok istek! "Davet ettiler, sonra 5 bin TL istediler"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'nun Alaçam köyünde bir düğüne davet edilen Güney Koreli sosyal medya fenomeni ve arkadaşları, yedikleri yemekler için 5 bin lira istenince şoke oldu. Koreli Aram Solkim, 'Misafirperverlik sandık' diyerek yaşadıkları kültür şokunu paylaştı.

Bolu'da bir sokak düğününde, Güney Koreli vatandaşların başına şaşırtan bir olay geldi. 

Karavanla Türkiye turuna çıkan sosyal medya fenomeni Aram Solkim, beraberindeki Koreli turist kafilesiyle birlikte Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alaçam köyünde mola verdi. 

Güney Koreli sosyal medya fenomenine Bolu'da şok istek!

DÜĞÜNE DAVET EDİLDİLER, SONRASI İSE...

Burada düzenlenen bir köy düğününe denk gelen Koreli kafileyi iddiaya göre düğünde bulunan kişiler yemek yemeleri için içeri davet etti. Koreli turistler ikram edilen yemekleri yedikten sonra beklenmedik bir taleple karşılaştı. 

Kendilerini yemeğe davet eden kişiler, Solkim'den yedikleri ikram ücretleri karşılığında 5 bin lira istedi.

Güney Koreli sosyal medya fenomenine Bolu'da şok istek!

"5 BİN TL İSTEDİLER"

Yemek sonrası yaşadıklarını anlatan Aram Solkim, "Karavanla giderken Alaçam köyünde durduk. Ağabeyler sağ olsun, 'Bir çay içip gidin' dedi. Kore'de böyle bir şey olmadığı için şok yaşadık. Sağ olsunlar yemek yedik, karnımızı doyurduk. Oradan gitmeden önce birisi beni kenara çekti. ‘Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım' dedi. Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik. Koreli misafirlerimiz bunu bilmiyor, zaten öğrenmesinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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merh 6 Haziran 2025 17:22

Terbiyesiz belki dügün sahibininde haberi yoktur böyle cakalar herzaman var. Jandarma Dolandiriciliktan dolayi iceri almasi gerekir

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