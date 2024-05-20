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Haberler > Yaşam > Halk arasında 'su iti' olarak biliniyor: Nesli tükenmekteydi... Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Halk arasında 'su iti' olarak biliniyor: Nesli tükenmekteydi... Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Halk arasında &#039;su iti&#039; olarak biliniyor: Nesli tükenmekteydi... Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sansargiller familyasından olan Su Samuru Bayburt'ta Çoruh Nehri kıyılarında yeniden görüldü. Görenler şaşıp kaldı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan, nehir ve göl kıyılarında yaşayan Su Samuru Bayburtlu vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Halk arasında su iti olarak da bilinen su samurunu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Çoruh Nehri kıyılarında ara ara görülen su samurları her defasında yöre halkının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Oyun oynamayı seven, oyuncu bir tür olarak bilinen ve Çoruh'un sularında bata çıka oyunlar oynayan su samuru bu sefer nehir kıyısında görüntülendi.

Değişik sesler çıkararak koşuşturan su samuru ise vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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