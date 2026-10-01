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Yaşam

Hava sıcaklığı eksi 9'u gördü, dağın zirvesi karla kaplandı

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Erzurum'un Karayazı ilçesindeki 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Bölgede hava sıcakları sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü.

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Erzurum Karayazı'da son günlerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

ÇAKMAK DAĞI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Dün akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesinin ardından ilçenin yüksek noktalarından Çakmak Dağı beyaza büründü.

3 bin 63 rakımdaki Çakmak Dağı'nda görülen mevsimin ilk kar yağışı, kışın habercisi oldu.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından dağın zirvesi ve yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu. İlçe merkezinde ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü görüldü.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karayazı
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