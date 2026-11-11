Bursa'da restoran projesinin iptal edilmesiyle 12 yıldır atıl vaziyette bekleyen MD-82 tipi yolcu uçağı satıldı. Dev uçağı satın alan içerik üreticisi Sefa Yamalı, emektar uçağı Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bahçesine naklettirdi. Seneler sonra yeni sahibine kavuşan uçağın, gerekli tadilatların ardından hobi evi ve ofis olarak kullanılacağı öğrenildi.

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Uzun yıllar sefer yaptıktan sonra ekonomik ömrünü tamamlayıp hurdaya çekilen McDonnell Douglas MD-82 model yolcu uçağı, 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran projesi kapsamında İstanbul'dan Bursa'ya getirildi. Ancak projenin iptal edilmesi üzerine atıl durumda kalan uçak, daha sonra Ertan Çoğrul tarafından satın alındı. 7 tırla parçalar halinde taşınarak geri dönüşüm tesisine getirilen dev uçak, burada uzun yıllar bekledikten sonra yeni sahibini buldu.

12 YIL SONRA YENİ SAHİBİNE KAVUŞTU

ilginç görüntüsüyle daha önce haberlere konu olan uçak, 12 yılın ardından yeni sahibine kavuştu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan içerik üreticisi Sefa Yamalı, uzun süredir hayalini kurduğu projeyi hayata geçirmek için internet üzerinden araştırma yaparken Bursa'daki uçağa rastladı. Haberlerden de uçağın hikayesini öğrenen Yamalı, sahibi Ertan Çoğul ile iletişime geçerek anlaşmaya vardı. Satın alınan uçak, çekici yardımıyla taşınmak üzere araca yüklendi.

Hayalindeki yolcu uçağını bahçesine indirdi! Hurdalıktan aldı, çekici ile kilometrelerce yol tepti

"DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNENLER OLDU"

Uçağı satın almak için Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Bursa'ya gelen Sefa Yamalı, uzun zamandır böyle bir hayali olduğunu belirterek, "Fotoğraf ve video işleriyle uğraşıyorum. Uçağı derin bir araştırma sonucu internet üzerinden, haberlerden bulduk. Sonrasında Ertan abimizle tanıştık, anlaştık ve alıp gidiyoruz. Uzun zamandır bir hayalim vardı, onu gerçekleştireceğim inşallah. İnsanlar bana çok tuhaf baktılar, deli olduğumu düşünenler oldu. Bu uçak bana çok farklı gözüküyor şu an. İnşallah güzel olacak. Hayal etmek başarmanın yarısıdır, ben başaracağıma inanıyorum." dedi.

Hayalindeki yolcu uçağını bahçesine indirdi! Hurdalıktan aldı, çekici ile kilometrelerce yol tepti

Uçağın geçmişini de araştırdığını ifade eden Yamalı, "Uçağın hikayesini de araştırdım. Uzun yıllar burada bekledikten sonra bana nasip oluyor. Kocaeli Gebze'de köyde bahçemiz var, oraya götürüyorum. Onu ofis olarak kullanacağım, hobi evim olmasını istiyorum. Bu şekilde kullanacağım inşallah." diye konuştu.

Hayalindeki yolcu uçağını bahçesine indirdi! Hurdalıktan aldı, çekici ile kilometrelerce yol tepti

Uçağın eski sahibi Ertan Çoğul ise 12 yıldır kendilerinde bulunan uçağı yeni sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "12 yıldır uçak bizdeydi. Bugün Sefa kardeşim için uçağımızı araca yükledik. Ben onun hayallerini gerçekleştireceğine inanıyorum. İnşallah yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

Hayalindeki yolcu uçağını bahçesine indirdi! Hurdalıktan aldı, çekici ile kilometrelerce yol tepti

"İLK KEZ UÇAK ÇEKİYORUM"

Uçağın taşınması için gelen çekici sürücüsü de yaşadığı şoku dile getirdi. Meslek hayatında birçok farklı araç taşıdığını ancak ilk kez bir uçakla karşılaştığını söyleyen sürücü, "Hayatımda tekeri olan her şeyi çektim fakat Sefa arkadaşım uçak çekeceğiz dediğinde inanmamıştım. Gördüğümde çok şaşırdım ve şimdi buradayım. Uçağımızı yükledik, bizim için de bir deneyim oldu." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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