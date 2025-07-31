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Hepsi gelmeye başladı! 12 senedir bu işi yapıyorlar... 18 gün için memleketlerini terk ettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fındık, Hasat, Mevsimlik İşçiler, Ordu, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak için Ordu'ya gelen mevsimlik işçiler, hasat öncesi hazırlıklarına başladı. Bu yıl 18 gün çalışacaklarını söyleyen işçiler, "İş başlangıcı ayın 5'i olarak belirledik. Her sene 25 gün ya da 1 ay kadar burada kalıyoruz ama bu sene az kalacağız" ifadelerini kullandı.

Ordu nüfusu fındık hasadı nedeniyle katlandı. Kente gelen mevsimlik işçileri, kendileri için hazırlanan alanlara yerleşmeye başladı. 

Kentin sahil kesiminde 4 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı için belirlenen konaklama yerlerine ulaşan tarım işçileri çadırlarını kurdu.

Hepsi gelmeye başladı! 12 senedir bu işi yapıyorlar... 18 gün için memleketlerini terk ettiler - 1. Resim

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanına yerleşen işçiler, hasat dönemi için hazırlıklarına başladı.

Hepsi gelmeye başladı! 12 senedir bu işi yapıyorlar... 18 gün için memleketlerini terk ettiler - 2. Resim

Fındık toplama döneminde tüketilecek yufkaların açılarak pişirildiği konaklama alanında, ilgili kurum görevlilerince de çalışmalar sürdürülüyor.

Hepsi gelmeye başladı! 12 senedir bu işi yapıyorlar... 18 gün için memleketlerini terk ettiler - 3. Resim

HASAT İÇİN YUFKA HAZIRLIYORLAR

Şanlıurfa'dan kente gelen 55 yaşındaki Ayşe Kırmızıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat döneminde tüketecekleri yufkaların hazırlığını yaptıklarını söyledi.

Hepsi gelmeye başladı! 12 senedir bu işi yapıyorlar... 18 gün için memleketlerini terk ettiler - 4. Resim

Gelen herkesin bir hazırlığı olduğunu dile getiren Kırmızıgül, "Her sene 25 gün ya da 1 ay kadar burada kalıyoruz ama bu sene az kalacağız gibi. Buraya eşim, iki oğlum ve bir kızımla geldik" dedi.

Hepsi gelmeye başladı! 12 senedir bu işi yapıyorlar... 18 gün için memleketlerini terk ettiler - 5. Resim

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELİYORLAR

"Dayıbaşı" olarak adlandırılan işçilerden sorumlu Recep Erez ise yaklaşık 150 işçisinin bulunduğunu, 10-12 senedir de bu işi yaptığını belirtti.

Hepsi gelmeye başladı! 12 senedir bu işi yapıyorlar... 18 gün için memleketlerini terk ettiler - 6. Resim

Çalışma sürelerinin 15-18 günü bulabileceğini ifade eden Erez, "İş başlangıcı ayın 5'i olarak belirledik. Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi alanında konaklamamız tamamlanmak üzere. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır bölgesindeki işçilerimizin tamamının 2-3 günlük süre içerisinde Altınordu'da olmasını umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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