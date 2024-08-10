Heybeliada'da yangın paniği! Vatandaşlar da müdahale etti
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Heybeliada'da ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
İstanbul Heybeliada Bayraktepe mevkiindeki ormanlık alan, sabah saat 05.00 sularında alevlere teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda sigara izmariti kaynaklı başladığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü.
Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.
YANAN BÖLGE KÜLE DÖNDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve ekiplere yardım eden vatandaşlar tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken yanan ormanlık alan küle döndü.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı