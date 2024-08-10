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Heybeliada'da yangın paniği! Vatandaşlar da müdahale etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Heybeliada'da ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul Heybeliada Bayraktepe mevkiindeki ormanlık alan, sabah saat 05.00 sularında alevlere teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda sigara izmariti kaynaklı başladığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Heybeliada'da yangın paniği! Vatandaşlar da müdahale etti - 1. Resim

YANAN BÖLGE KÜLE DÖNDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve ekiplere yardım eden vatandaşlar tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken yanan ormanlık alan küle döndü.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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