Yalnız gezer, yalnız avlanır, yalnız ölür! Hudut nöbetinde nadir görülen türün yavrusu bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev yapan hudut karakolunda nöbet esnasında nadir görülen bir saz kedisi yavrusu buldu. Enteresan özellikleri olan saz kedileri koruma altındaki nadir hayvanlar arasında yer alıyor.

Cizre’ye bağlı Güzeller Hudut Karakolu’nda nöbet tutan personel, karakol çevresinde yavru bir saz kedisi fark ederek durumu Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, nöbet noktası civarında yaptıkları incelemede yavru saz kedisini sağlıklı şekilde buldu.

Yapılan ön değerlendirmede hayvanın genel sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma ya da travma belirtisi taşımadığı belirlendi.

Saz kedisi yavrusu, geçici bakım için Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Buradan da ileri tetkik ve bakım işlemleri için Şanlıurfa’daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi. Yavrunun gelişimi, veteriner hekimler ve uzman ekipler tarafından yakından izlenecek.

DKMP yetkilileri, saz kedisinin doğada nadiren karşılaşılan türlerden biri olduğunu ve korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

SAZ KEDİLERİ YALNIZ YAŞAR

Yaban kedisi ile vaşak arasında büyüklüğe sahip, evcil kedilerden daha büyük bir vahşi tür olan saz kedilerinin enteresan özellikleri biliniyor.

Saz kedilerinin özellikleri şöyle:

Ortalama ömrü 12-14 yıl olup, uygun koşullarda 20 yıla kadar yaşayabilir.

Renkleri boz, gri, kahverengi tonlarında olup, genellikle siyah çizgiler taşır. Kulak uçlarında kısa püsküller bulunur.

Yüzü uzun ve dardır, gözleri sarı veya yeşil renkte, kulakları uzundur.

Saz kedisi, Felis türleri arasında en iri kedidir ve uzun bacakları ile kısa kuyruğu ona vaşak görünümü kazandırır.

Sulak alanlar, bataklıklar, sazlıklar, nemli çayırlar ve sık kıyı çalılıkları gibi suya yakın bölgelerde yaşar.

Türkiye’de Eğirdir Gölü, Nallıhan, Manavgat Çayı, Porsuk Çayı ve Akyatan Gölü gibi sulak alanlarda bulunur. Dünyada Güney Asya, Nil Deltası, Kafkaslar, İran, Hindistan gibi geniş bir coğrafyada yayılış gösterir.

Yalnız yaşamayı tercih edip yalnız avlanır ve yalnız ölür. Sadece çiftleşme döneminde iletişim kurar.

Geceleri avlanmayı tercih eder, ancak kışın gündüz güneşlenirken aktif olabilir.

Çok iyi bir yüzücüdür; suyu sever, suya atlar, suda avlanabilir ve hatta balık yakalayabilir.